Bakanlık Harekete Geçti: Renkli Sulu Diş Kaşıyıcının Satışı Yasaklandı, Ürün Toplatılıyor

Bakanlığın açıklamasında ürünün çocuklarda boğulma ile solunum yolunun tıkanması riski oluşturabileceği belirtildi. Yani sorun yalnızca bir kalite eksikliği değil, doğrudan nefes alma güvenliğiyle ilgili.

Diş çıkarma döneminde bebekler eline geçen her şeyi ağzına götürüyor. Bu yüzden diş kaşıyıcılar, parçalanma ya da ağız-boğaz bölgesini tıkama ihtimaline karşı en sıkı denetlenen bebek ürünleri arasında yer alıyor.

Bekir Kaplan'ın paylaşımında, Bakanlığın çocuk sağlığı ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. Güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

Bakanlığın güvensiz bulduğu ürünlerin güncel listesi Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden takip edilebiliyor. Toplatma kararının ardından ürünün satış noktalarından kaldırılması bekleniyor.