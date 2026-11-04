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Bakanlık Harekete Geçti: Renkli Sulu Diş Kaşıyıcının Satışı Yasaklandı, Ürün Toplatılıyor

Bakanlık Harekete Geçti: Renkli Sulu Diş Kaşıyıcının Satışı Yasaklandı, Ürün Toplatılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 09:08
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Ticaret Bakanlığı, çocuklar için tasarlanan renkli sulu bir diş kaşıyıcının güvensiz olduğunu tespit etti. Piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında incelenen ürünün piyasaya arzı yasaklandı, toplatılmasına karar verildi. Karar, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 Kasım akşamı duyuruldu.

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Bakanlık, ürünün ilgili oyuncak güvenliği standartlarını karşılamadığını belirledi.

Bakanlık, ürünün ilgili oyuncak güvenliği standartlarını karşılamadığını belirledi.

Yapılan denetimde renkli sulu diş kaşıyıcının, oyuncaklar için aranan güvenlik standartlarına uymadığı ortaya çıktı. Bakanlığın piyasa gözetimi ekipleri, ürünü güvensiz olarak değerlendirdi.

Bu tespitin ardından ürünün piyasaya arzı yasaklandı. Raflarda ve satış noktalarında bulunan stokların toplatılması için de karar alındı.

Asıl tehlike, çocuğun ürünü ağzına götürdüğü anda başlıyor.

Asıl tehlike, çocuğun ürünü ağzına götürdüğü anda başlıyor.

Bakanlığın açıklamasında ürünün çocuklarda boğulma ile solunum yolunun tıkanması riski oluşturabileceği belirtildi. Yani sorun yalnızca bir kalite eksikliği değil, doğrudan nefes alma güvenliğiyle ilgili.

Diş çıkarma döneminde bebekler eline geçen her şeyi ağzına götürüyor. Bu yüzden diş kaşıyıcılar, parçalanma ya da ağız-boğaz bölgesini tıkama ihtimaline karşı en sıkı denetlenen bebek ürünleri arasında yer alıyor.

Bekir Kaplan'ın paylaşımında, Bakanlığın çocuk sağlığı ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. Güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

Bakanlığın güvensiz bulduğu ürünlerin güncel listesi Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden takip edilebiliyor. Toplatma kararının ardından ürünün satış noktalarından kaldırılması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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