Bakanlık Harekete Geçti: Renkli Sulu Diş Kaşıyıcının Satışı Yasaklandı, Ürün Toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, çocuklar için tasarlanan renkli sulu bir diş kaşıyıcının güvensiz olduğunu tespit etti. Piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında incelenen ürünün piyasaya arzı yasaklandı, toplatılmasına karar verildi. Karar, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 Kasım akşamı duyuruldu.
Bakanlık, ürünün ilgili oyuncak güvenliği standartlarını karşılamadığını belirledi.
Asıl tehlike, çocuğun ürünü ağzına götürdüğü anda başlıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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