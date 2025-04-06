Piyasa'nın Münevver'i İlayda Alişan, Erken Final Yapan Dizisiyle İlgili İtirafta Bulundu

'Anlamaya çalışmak, anlamak istemek, bazen hak vermek, bazen hiç hak vermemek, bazen kızmak ama yine de her şeyiyle, tüm kusurlarıyla kabul etmek ve sevmek... Yani hayat gibi epey karışık ama gerçek :)

'Bir garip Münevver anlatıyoruz.' dedi Serdar Hocam bana, tam da öyleydi gerçekten. Gelen her cümleyi iyi ve kötü her şeyi cebime attım ama benim için en büyük motivasyon o garip Münevver'in doğru bildiği yanlışları vardı. Sebebi, gördüğü ve bildiğinin bu kadarcık oluşundandı dedim, öğrenecekti, şahit olacaktım, bunu anlatacak olmak ne heyecanlıydı. Ancak arazlarının, en safiyane yerinden 'cehaletinin' dönüşeceği, büyüyeceği, öğreneceği yerleri göremedim. Gelişimine şahit olamayacak kadar kısa oldu yolculuğumuz. Kısa fakat bana çok uzun hissettiren zorlu ve tecrübe dolu, öğrettikleriyle güzel bir yoldu. Son olarak, bu yolda hatam olduysa affola. Hoşçakal Müno'm. Griye dönüşeyazdın, devamı sende artık.'