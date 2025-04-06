Piyasa'nın Münevver'i İlayda Alişan, Erken Final Yapan Dizisiyle İlgili İtirafta Bulundu
Piyasa'nın Münevver'i İlayda Alişan, Erken Final Yapan Dizisiyle İlgili İtirafta Bulundu
Kanal D ekranlarında yayınlanan Piyasa dizisi erken final kararı aldı. İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı ve daha yayınlanmadan çok ses getiren dizi, reytinglerde güçlü rakiplerine yenildi. Dizide Münevver karakterine hayat veren İlayda Alişan veda paylaşımında karakteriyle ilgili itirafta bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı Piyasa, 6. bölümüyle final yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu "İtiraf edeyim oynadığım en zor karakterdin Münevver" dediği notunda şu ifadelere yer verdi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın