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Piyasa'nın Münevver'i İlayda Alişan, Erken Final Yapan Dizisiyle İlgili İtirafta Bulundu

Piyasa'nın Münevver'i İlayda Alişan, Erken Final Yapan Dizisiyle İlgili İtirafta Bulundu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.04.2025 - 15:28

Kanal D ekranlarında yayınlanan Piyasa dizisi erken final kararı aldı. İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı ve daha yayınlanmadan çok ses getiren dizi, reytinglerde güçlü rakiplerine yenildi. Dizide Münevver karakterine hayat veren İlayda Alişan veda paylaşımında karakteriyle ilgili itirafta bulundu.

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İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı Piyasa, 6. bölümüyle final yaptı.

İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı Piyasa, 6. bölümüyle final yaptı.

Kanal D ekranlarında cumartesi günleri yayınlanan dizi reytinglere kurban gitti. 5. bölümün ardından final kararı alınan dizide doğrudan final çekimine gidildi. Dün akşam ekrana veda eden dizinin ardından başrol oyuncusu İlayda Alişan veda mesajı yayınladı.

Ünlü oyuncu "İtiraf edeyim oynadığım en zor karakterdin Münevver" dediği notunda şu ifadelere yer verdi:

Ünlü oyuncu "İtiraf edeyim oynadığım en zor karakterdin Münevver" dediği notunda şu ifadelere yer verdi:

'Anlamaya çalışmak, anlamak istemek, bazen hak vermek, bazen hiç hak vermemek, bazen kızmak ama yine de her şeyiyle, tüm kusurlarıyla kabul etmek ve sevmek... Yani hayat gibi epey karışık ama gerçek :)

'Bir garip Münevver anlatıyoruz.' dedi Serdar Hocam bana, tam da öyleydi gerçekten. Gelen her cümleyi iyi ve kötü her şeyi cebime attım ama benim için en büyük motivasyon o garip Münevver'in doğru bildiği yanlışları vardı. Sebebi, gördüğü ve bildiğinin bu kadarcık oluşundandı dedim, öğrenecekti, şahit olacaktım, bunu anlatacak olmak ne heyecanlıydı. Ancak arazlarının, en safiyane yerinden 'cehaletinin' dönüşeceği, büyüyeceği, öğreneceği yerleri göremedim. Gelişimine şahit olamayacak kadar kısa oldu yolculuğumuz. Kısa fakat bana çok uzun hissettiren zorlu ve tecrübe dolu, öğrettikleriyle güzel bir yoldu. Son olarak, bu yolda hatam olduysa affola. Hoşçakal Müno'm. Griye dönüşeyazdın, devamı sende artık.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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