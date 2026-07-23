Pis Yedili Dizisinin Karabiber'i Bükre Atala, Yıllar Sonra Sitem Dolu Sözlerle Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili’de hayat verdiği Karabiber karakteriyle hafızalara kazınan Bükre Atala, uzun süredir televizyon ekranlarında yer almıyordu. Sessiz sedasız sektörden uzaklaşan oyuncu, yıllar sonra sessizliğini bozarak ekranlardan neden uzak kaldığını açık yüreklilikle paylaştı. Oyuncunun son hali böylece ortaya çıkmış oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2011 – 2014 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili, ekranların en sevilen gençlik dizilerinden biri olarak hafızalarda yer etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizide Karabiber karakterine hayat veren Bükre Atala, yıllar sonra ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın