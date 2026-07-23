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Pis Yedili Dizisinin Karabiber'i Bükre Atala, Yıllar Sonra Sitem Dolu Sözlerle Ortaya Çıktı

Pis Yedili Dizisinin Karabiber'i Bükre Atala, Yıllar Sonra Sitem Dolu Sözlerle Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.07.2026 - 15:36
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Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili’de hayat verdiği Karabiber karakteriyle hafızalara kazınan Bükre Atala, uzun süredir televizyon ekranlarında yer almıyordu. Sessiz sedasız sektörden uzaklaşan oyuncu, yıllar sonra sessizliğini bozarak ekranlardan neden uzak kaldığını açık yüreklilikle paylaştı. Oyuncunun son hali böylece ortaya çıkmış oldu.

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2011 – 2014 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili, ekranların en sevilen gençlik dizilerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

2011 – 2014 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili, ekranların en sevilen gençlik dizilerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

kulları yandıktan sonra özel bir koleje geçiş yapmak zorunda kalan dar gelirli 7 liseli gencin zengin öğrenciler arasında yaşadıklarını anlatan dizi, 3 sezon boyunca ekranda kalmıştı. İlgiyle izlenen dizi final yapmasına rağmen yıllar sonra bile en sevilen gençlik dizilerinden biri olarak görülüyor.

Dizide Karabiber karakterine hayat veren Bükre Atala, yıllar sonra ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu 'Televizyonun güzellik standartlarına uymuyorum. Burnum asimetrik dudaklarım ince' diyerek sisteme isyan etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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