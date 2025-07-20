Pınar Kür’e Veda Ederken…

Pınar Kür bizlere “hoş geldiniz” dedikten sonra moderatörün yanına oturuyor ve sevdiği adamı trafik kazasında kaybeden, bir yaz akşamı balkonunda otururken duyduğu keman sesiyle onu düşünmeye başlayan Sevim’in hikayesini okumaya başlıyor. Sevim “her geçen gün biraz daha yaşlandığına sevinerek”, “sabırla, gelişini çabuklaştırmak için de çaba göstermeden” ölümü beklediğini söylüyor. “O da benim gibi, yatmadan günlerin üzerini çiziyor mudur?” acaba diye geçiriyorum içimden. Gülümsüyorum. Uzun zamandır ilk kez gülümsüyorum. Ayrılık acısını bu kadar iyi anlatan bir yazarla tanıştığım için, “yaşlandığına” “günlerin geçtiğine” sevinmenin bana özgü bir duygu olmadığını fark ettiğim için… Etkinlik bitiminde Pınar Kür’e teşekkür etmek istiyorum ama o gücü kendimde bulamıyorum. Onun yerine ilk gördüğüm kitapçıya dalıp bulabildiğim tüm kitaplarını alıyorum.

Üzerinden yaklaşık 6 yıl geçiyor… Ayrılık acısı diniyor. Mezun oluyorum, Cambridge’e gidiyorum, yüksek lisans bitiyor, İstanbul’a dönüyorum… Hayatımın geri kalanında ne yapacağımı düşündüğüm sabahlardan birinde Boğaziçi İngiliz Edebiyatı’ndan yakın arkadaşım Volkan beni arıyor. Heyecanla “Pınar Kür MED 251 dersinin dört section’ını verecek yarı zamanlı bir hoca arıyor; senden bahsettim, tanışmak istedi. Yarın 14.00’te gelebilir misin?” diye soruyor. “Tabii” diyorum, “tabii, gelirim”.

Ertesi gün Kuştepe’de koridorun hemen başındaki odasının önündeyim. Beni çok sıcak karşılıyor. Vereceğim dersten çok kitaplar üzerine konuşuyoruz… Dalgalar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Don Kişot, Lolita… Ona Bir Deli Ağaç hikayemi anlatmak istiyorum ama bunun bir iş görüşmesi olduğunu hatırlayıp vaz geçiyorum… Nasıl geçtiğini anlamadığım bir saatin sonunda el sıkışarak ayrılıyoruz.

Çıkışta Kuştepe’den Şişli’ye doğru yürürken bu görüşmenin hayatımın akışını belirleyeceğinin farkında değildim. Belirledi.