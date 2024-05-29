Pınar Altuğ'dan "Toprağın Altına Gireceksin" Diyen Takipçisine Kapak Gibi Cevap
Pınar Altuğ'dan "Toprağın Altına Gireceksin" Diyen Takipçisine Kapak Gibi Cevap
Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak yıllar boyunca karşımıza çıkan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden biri. Kendisine gelen yorumlara cevap vermeyi ihmal etmeyen Altuğ, 'toprağın altına gireceksiniz' yazan takipçisine verdiği cevapla yine takdir topladı.
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Yıllar boyunca Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandırmasıyla tanıdığımız Pınar Altuğ, sosyal medyanın da aktif bir kullanıcısı.
Diğer bir yandan eşi Yağmur Atacan'la olan dünyalar tatlısı ilişkileri de oldukça gözde.
Kızları Su da kocaman bir genç kız oldu tabii. 15 yaşındaki kızı ile geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir davette karşılaşmıştık.
Pınar Altuğ son olarak dün akşam gündemde büyük bir bomba etkisi yaratan Deniz Akkaya ve kızının yaşadığı sorunlara yaptığı yorumla dikkat çekti.
Üstüne bir de ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafın altına gelen yorum dikkatlerden kaçmadı.
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Bir takipçisi ise kendisine "toprağın altına gireceksiniz ne yazık ki" yorumunda bulundu.
Pınar Altuğ ise bunun hayatın kanunu olduğunu olduğunu söyleyerek "niye ne yazık ki?" cevabıyla bir kez daha kibarlığını gösterdi.
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her konuda kendini ahiretle tatmin eden kitle. ŞAŞMAZ
Neresi kapak bunun dümdüz bi cevap bu, öyle bişey söylersin ki karşıdaki ufo görmüş sincap gibi kalır aha o kapak olur, öyle bi başlık atılmış ki sanki tarih... Devamını Gör
gökhan zenginlerin göğe yükseleceğini zannettiğini sanıyor her halde