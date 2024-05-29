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Pınar Altuğ'dan "Toprağın Altına Gireceksin" Diyen Takipçisine Kapak Gibi Cevap

Pınar Altuğ'dan "Toprağın Altına Gireceksin" Diyen Takipçisine Kapak Gibi Cevap

Pınar Altuğ
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.05.2024 - 11:36

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak yıllar boyunca karşımıza çıkan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden biri. Kendisine gelen yorumlara cevap vermeyi ihmal etmeyen Altuğ, 'toprağın altına gireceksiniz' yazan takipçisine verdiği cevapla yine takdir topladı.

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Yıllar boyunca Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandırmasıyla tanıdığımız Pınar Altuğ, sosyal medyanın da aktif bir kullanıcısı.

Yıllar boyunca Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandırmasıyla tanıdığımız Pınar Altuğ, sosyal medyanın da aktif bir kullanıcısı.

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Diğer bir yandan eşi Yağmur Atacan'la olan dünyalar tatlısı ilişkileri de oldukça gözde.

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Kızları Su da kocaman bir genç kız oldu tabii. 15 yaşındaki kızı ile geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir davette karşılaşmıştık.

Kızları Su da kocaman bir genç kız oldu tabii. 15 yaşındaki kızı ile geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir davette karşılaşmıştık.

Hatta takım olarak giydikleri ayakkabılarının fiyatına şok olmuştuk.

Eski görünümlü ayakkabılarının fiyatını burada paylaşmıştık:

Pınar Altuğ son olarak dün akşam gündemde büyük bir bomba etkisi yaratan Deniz Akkaya ve kızının yaşadığı sorunlara yaptığı yorumla dikkat çekti.

Pınar Altuğ son olarak dün akşam gündemde büyük bir bomba etkisi yaratan Deniz Akkaya ve kızının yaşadığı sorunlara yaptığı yorumla dikkat çekti.

Pınar Altuğ, arkadaşı Deniz Akkaya'ya hak vererek 'Ergenlik zor bir süreç. Anne kız arasında çatışmalar olması normal ama boyutları bazen değişebiliyor.' demişti.

Olayı ve Pınar Altuğ'un açıklamasını burada paylaşmıştık:

Üstüne bir de ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafın altına gelen yorum dikkatlerden kaçmadı.

Üstüne bir de ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafın altına gelen yorum dikkatlerden kaçmadı.

Raşit Bağzıbağlı imzalı elbisesi ile poz veren Pınar Altuğ, 'Geçen haftadan ❤️ Canım @rasitbagzibagli senin elbiselerinin içinde hep prenses gibi hissediyorum❤️' açıklamasını düştü.

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Bir takipçisi ise kendisine "toprağın altına gireceksiniz ne yazık ki" yorumunda bulundu.

Bir takipçisi ise kendisine "toprağın altına gireceksiniz ne yazık ki" yorumunda bulundu.

'Hiç bitmeyecek sandığınız o hayat bir gün bitecek ve toprağın altına gireceksiniz ne yazık ki'

Pınar Altuğ ise bunun hayatın kanunu olduğunu olduğunu söyleyerek "niye ne yazık ki?" cevabıyla bir kez daha kibarlığını gösterdi.

Pınar Altuğ ise bunun hayatın kanunu olduğunu olduğunu söyleyerek "niye ne yazık ki?" cevabıyla bir kez daha kibarlığını gösterdi.

'Niye ne yazık ki? Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Bu hayatın gerçeği hepimiz için geçerli.'

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Malum Şahıs

her konuda kendini ahiretle tatmin eden kitle. ŞAŞMAZ

Turgut Güler

Neresi kapak bunun dümdüz bi cevap bu, öyle bişey söylersin ki karşıdaki ufo görmüş sincap gibi kalır aha o kapak olur, öyle bi başlık atılmış ki sanki tarih... Devamını Gör

garibann

gökhan zenginlerin göğe yükseleceğini zannettiğini sanıyor her halde