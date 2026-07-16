Pide mi Lahmacun mu? Seçimin Karakterini Ortaya Çıkarıyor!
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Bazen en basit seçimler bile karakterimiz hakkında düşündüğümüzden çok daha fazla ipucu verir. Şimdi tek yapman gereken bu iki efsane lezzetten birini seçmek. Bakalım seçimin, kişiliğinin hangi yönünü ortaya çıkaracak?
Haydi başlayalım!
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Pide mi Lahmacun mu? Seçimin Karakterini Ortaya Çıkarıyor!
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