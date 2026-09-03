Peter Steele ve Type O Negative'in Sıra Dışı Hikayesi
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Devasa cüssesi, kendine has sesi ve kara mizahıyla Peter Steele, metal dünyasının kolay kolay unutulmayacak isimlerinden biri. Peter, Type O Negative ile birlikte aşkı, ölümü, depresyonu kendine has bir mizahla harmanlayarak bambaşka bir dünya yarattı. Peki bu sıra dışı grubun hikayesi nasıl başladı? 🤔
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Peter Steele’in hayatı, rock yıldızı olmadan önce bambaşkaydı...
Type O Negative'in adı bile tesadüfen ortaya çıktı!
İlk albümün arkasında ciddi bir kalp kırıklığı vardı.
Peter Steele’in mizahı o kadar karanlıktı ki insanlar neyin şaka olduğunu asla anlayamadı.
Black No. 1 parçası, gotik bir kıza yazılmıştı...
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Grup, “Bloody Kisses” albümüyle bambaşka bir seviyeye çıktı!
Peter Steele'in görüntüsü de müziği kadar olaydı!
Peter Steele ölünce Type O Negative de bitti...
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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