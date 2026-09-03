Peter Steele ve Type O Negative'in Sıra Dışı Hikayesi

Peter Steele yaklaşık 2 metre boyundaki fiziği, uzun siyah saçları ve yeşil gözleriyle zaten sahnede kolay kolay gözden kaçabilecek biri değildi. Fakat 1995’te Playgirl dergisine çıkarak bu durumu biraz daha ileri taşıdı. Fotoğraflar o kadar konuşuldu ki Steele, müzisyen kimliğinin yanında seks sembolü olarak da anılmaya başlandı. Kendisi ise bu durumla ilgili oldukça alaycı bir tavır takınıyordu. Böylece karanlık, depresif ve gotik bir metal grubunun solisti, bir anda ana akım magazinin de gündemine girmiş oldu.