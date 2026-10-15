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Perşembe Günü Hangi Diziler Var? 15 Ekim Perşembe Akşamı Televizyonda Ne Var?

Perşembe Günü Hangi Diziler Var? 15 Ekim Perşembe Akşamı Televizyonda Ne Var?

yayın akışı
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 10:45
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Perşembe akşamı televizyon başına geçecekler için yayın akışını şimdiden taramaya başladı. 15 Ekim Perşembe günü hangi diziler var? Güneşin Doğduğu Yer’in 5. bölümü saat kaçta başlıyor, Muhtemel Aşk ve Sevdiğim Sensin bu akşam yeni bölümle mi geliyor? TRT 1’de hangi maçlar var, Kanal D’de Uzak Şehir yeni mi tekrar mı? Perşembe akşamının yayın akışını kanal kanal bir araya getirdik.

İşte detaylar…

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15 Ekim Perşembe Akşamı Hangi Diziler Var?

15 Ekim Perşembe Akşamı Hangi Diziler Var?

ATV’de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

ATV’de perşembe akşamının dizisi Güneşin Doğduğu Yer. Dizinin 5. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Fragmanda Ceyhun’un Leyla’yı himayesine alması ve Kenan’ın annesi Celadet’in farklı bir yüzüyle karşılaşması öne çıkıyor. Burak Özçivit ile Beyza Gümülcine’nin başrolde olduğu dizinin ardından gece 00.20’de Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru yayınlanacak.

Show TV’de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Show TV’de perşembe akşamı Muhtemel Aşk var. Dizinin 17. bölümü saat 20.00’de ekrana geliyor. Fragmanda Ali’nin babasının kimliğinin ortaya çıkması ve Defne ile Kadir’in arasındaki gerilim dikkat çekiyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrolde olduğu dizi, Defne’nin iki adam arasında kalışını anlatıyor.

Star TV’de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Star TV’de perşembe akşamı Sevdiğim Sensin var. Dizinin 21. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir’in başrolleri paylaştığı dizide bu hafta Erkan ile Dicle’nin arasındaki bağların zorlandığı bir bölüm izleyeceğiz. Gece 00.15’te yerli dizi tekrarı ya da sinema kuşağı başlayacak.

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Diğer kanallara da göz atalım 👇

NOW’da Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

NOW’da perşembe akşamı Halef: Köklerin Çağrısı var. Dizinin 39. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Yıldız’ın kimliğine dair şüphelerin büyüdüğü bölümde Sadullah Ağa’nın hamleleri ve Serhat’ın Yıldız’ı konaktan çıkarma çabası öne çıkıyor. Gece 00.15’te Anne Yarısı yayınlanacak.

Kanal D’de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Kanal D’de perşembe akşamı yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00’de Uzak Şehir’i tekrar bölümüyle ekrana getiriyor. Gece 23.15’te Haysiyet tekrarı var.

TRT 1’de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1’de perşembe akşamı dizi yerine Avrupa kupaları var. Saat 19.45’te UEFA Konferans Ligi’nde KuPS–Trabzonspor, 22.00’de UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim–Beşiktaş maçı yayınlanacak. Gece 00.15’te Teşkilat tekrarı var.

TV8’de Perşembe Günü Hangi Program Var?

TV8’de perşembe akşamı dizi yerine MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak, gece 00.15’te ise Zuhal Topal’la Yemekteyiz ekranda olacak.

Güneşin Doğduğu Yer Hangi Gün Yayınlanıyor?

Güneşin Doğduğu Yer Hangi Gün Yayınlanıyor?

Güneşin Doğduğu Yer, her perşembe akşamı saat 20.00’de ATV’de yeni bölümle izleyiciyle buluşuyor. 17 Eylül’de başlayan dizi, Almanya’dan Çukurova’ya uzanan hikâyesinde Kozan ailesinin varisi Kenan ile Almanya’da yaşayan Leyla’nın kesişen yollarını anlatıyor. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine’nin başrolleri paylaştığı dizinin kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Hilal Anay ve Muharrem Türkseven gibi isimler de yer alıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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