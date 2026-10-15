Perşembe Günü Hangi Diziler Var? 15 Ekim Perşembe Akşamı Televizyonda Ne Var?

ATV’de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

ATV’de perşembe akşamının dizisi Güneşin Doğduğu Yer. Dizinin 5. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Fragmanda Ceyhun’un Leyla’yı himayesine alması ve Kenan’ın annesi Celadet’in farklı bir yüzüyle karşılaşması öne çıkıyor. Burak Özçivit ile Beyza Gümülcine’nin başrolde olduğu dizinin ardından gece 00.20’de Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru yayınlanacak.

Show TV’de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Show TV’de perşembe akşamı Muhtemel Aşk var. Dizinin 17. bölümü saat 20.00’de ekrana geliyor. Fragmanda Ali’nin babasının kimliğinin ortaya çıkması ve Defne ile Kadir’in arasındaki gerilim dikkat çekiyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrolde olduğu dizi, Defne’nin iki adam arasında kalışını anlatıyor.

Star TV’de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Star TV’de perşembe akşamı Sevdiğim Sensin var. Dizinin 21. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir’in başrolleri paylaştığı dizide bu hafta Erkan ile Dicle’nin arasındaki bağların zorlandığı bir bölüm izleyeceğiz. Gece 00.15’te yerli dizi tekrarı ya da sinema kuşağı başlayacak.