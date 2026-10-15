Perşembe Günü Hangi Diziler Var? 15 Ekim Perşembe Akşamı Televizyonda Ne Var?
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Perşembe akşamı televizyon başına geçecekler için yayın akışını şimdiden taramaya başladı. 15 Ekim Perşembe günü hangi diziler var? Güneşin Doğduğu Yer’in 5. bölümü saat kaçta başlıyor, Muhtemel Aşk ve Sevdiğim Sensin bu akşam yeni bölümle mi geliyor? TRT 1’de hangi maçlar var, Kanal D’de Uzak Şehir yeni mi tekrar mı? Perşembe akşamının yayın akışını kanal kanal bir araya getirdik.
İşte detaylar…
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15 Ekim Perşembe Akşamı Hangi Diziler Var?
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Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?
Güneşin Doğduğu Yer Hangi Gün Yayınlanıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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