Perdeleriniz Kirlenmesin İstiyorsanız Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

Ev dekorasyonunun önemli bir parçası olan perdeler, hem şıklığı hem de mahremiyeti sağlamak açısından vazgeçilmezdir. Ancak günlük yaşamın temposunda kolayca kirlenebilir ve zamanla eski görünümlerini kaybedebilirler. Neyse ki birkaç basit ipucuyla perdelerinizin hem temiz hem de uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.