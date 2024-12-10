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Perdeleriniz Kirlenmesin İstiyorsanız Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

etiket Perdeleriniz Kirlenmesin İstiyorsanız Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 13:01

Ev dekorasyonunun önemli bir parçası olan perdeler, hem şıklığı hem de mahremiyeti sağlamak açısından vazgeçilmezdir. Ancak günlük yaşamın temposunda kolayca kirlenebilir ve zamanla eski görünümlerini kaybedebilirler. Neyse ki birkaç basit ipucuyla perdelerinizin hem temiz hem de uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.

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1. Perde türüne göre temizlik yöntemi seçmelisiniz.

1. Perde türüne göre temizlik yöntemi seçmelisiniz.

Her perdenin kumaşı farklıdır ve buna göre özel bir temizlik gerektirir. Örneğin tül perdeler hafif deterjanlarla yıkanırken ağır kumaş perdelerde kuru temizleme daha uygun olabilir. Perdeyi satın aldığınız yerden mutlaka yıkama talimatlarını sorun deriz.

2. Rutin toz almayı ihmal etmeyin.

2. Rutin toz almayı ihmal etmeyin.

Perdelerinizin üzerine biriken tozlar, zamanla kumaşın rengini soldurabilir. Haftada bir kez elektrikli süpürgenin yumuşak uçlu aparatıyla perdelerinizi tozdan arındırabilirsiniz. Dikey süpürge de olur, hiç fark etmez. 🙃

3. Perdelerinizi güneş ışığından koruyun. Nasıl mı?

3. Perdelerinizi güneş ışığından koruyun. Nasıl mı?

Güneş ışığı perdelerinizi soldurabilir ve kumaşlarını zayıflatabilir. Gerekirse güneşlik kullanarak perdelerinizi doğrudan güneş ışığından koruyun. Bu önerimiz başta garip gelebilir ama bir güneşlik ile bu sorunu kolayca çözebilirsiniz.

4. Mutfak perdelerine ekstra özen gösterin.

4. Mutfak perdelerine ekstra özen gösterin.

Mutfakta kullanılan perdeler, yemek kokusu ve yağa maruz kaldığından daha çabuk kirlenir. Bu perdeleri daha sık temizlemek veya kolay temizlenebilir kumaşlardan seçmek işinizi kolaylaştırır.

5. Pencerelerin temizliğini de unutmamak gerek.

5. Pencerelerin temizliğini de unutmamak gerek.

Kirli pencerelerden gelen toz ve su lekeleri perdelerinize zarar verebilir. Perdelerinizin temiz kalması için pencere temizliğine de özen gösterin. Pencerelerinizi temizlerken perdelerinizi bir kenara çekebilir ve iyi bir temizleyici ile temizliğinize başlayabilirsiniz.

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6. Bu maddeye dikkat: Parfüm ve saç spreyi gibi ürünlerden uzak tutun.

Parfüm, oda kokusu ya da saç spreyi gibi ürünlerin püskürtme esnasında perdelere temas etmesi, kumaşın rengini bozabilir ve leke bırakabilir. Bu tür ürünleri kullanırken perdeye mesafeli bir alan tercih edin.

7. Evcil hayvanlarınızı perdelerinizden uzak tutmaya çalışın.

7. Evcil hayvanlarınızı perdelerinizden uzak tutmaya çalışın.

Kediler veya köpekler, perdelerle oynamayı çok sever. Ancak bu durum hem perdelerinizin yırtılmasına hem de kirlenmesine neden olabilir. Minik dostlarımızın eğlencesine engel olmak istemeyiz ama onlara başka oyun alanları sunmayı deneyin.

8. Hep söyleyeceğiz: Evinizi havalandırmayı ihmal etmeyin.

Odaları düzenli olarak havalandırmak, perde kumaşlarında biriken nem ve kokunun önüne geçer. Özellikle kalın kumaşlı perdeler için oldukça önemli olduğu gibi evinizi de temiz hava ile doldurmuş olursunuz.

9. Bir şey olmaz demeyin: Düzenli aralıklarla yıkayın.

Perdeleri çok sık yıkamak kumaşa zarar verebilir. Ancak yılda birkaç kez, doğru yöntemlerle yıkayarak temiz bir görünüm elde edebilirsiniz. Makinede yıkıyorsanız düşük sıcaklıkta yıkamayı unutmayın. Perdelere uygun bir deterjan işinizi görecektir.

10. Lekeleri bekletmeden temizleyin.

10. Lekeleri bekletmeden temizleyin.

Kahve döküldü, çocuğunuz elleriyle perdeye dokundu... Bu gibi durumlarda lekeyi hemen temizlemek, ileride oluşabilecek kalıcı hasarları önler. Hafif nemli bir bez ve uygun bir leke çıkarıcı işinizi görebilir. Ya da yukarıdaki maddeyi uygulayın. Seçim sizin!

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