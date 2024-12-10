Perdeleriniz Kirlenmesin İstiyorsanız Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey
Perdeleriniz Kirlenmesin İstiyorsanız Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey
Ev dekorasyonunun önemli bir parçası olan perdeler, hem şıklığı hem de mahremiyeti sağlamak açısından vazgeçilmezdir. Ancak günlük yaşamın temposunda kolayca kirlenebilir ve zamanla eski görünümlerini kaybedebilirler. Neyse ki birkaç basit ipucuyla perdelerinizin hem temiz hem de uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz.
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1. Perde türüne göre temizlik yöntemi seçmelisiniz.
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2. Rutin toz almayı ihmal etmeyin.
3. Perdelerinizi güneş ışığından koruyun. Nasıl mı?
4. Mutfak perdelerine ekstra özen gösterin.
5. Pencerelerin temizliğini de unutmamak gerek.
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6. Bu maddeye dikkat: Parfüm ve saç spreyi gibi ürünlerden uzak tutun.
7. Evcil hayvanlarınızı perdelerinizden uzak tutmaya çalışın.
8. Hep söyleyeceğiz: Evinizi havalandırmayı ihmal etmeyin.
9. Bir şey olmaz demeyin: Düzenli aralıklarla yıkayın.
10. Lekeleri bekletmeden temizleyin.
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