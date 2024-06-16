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Pazar Kahvaltısı Hazırlarken Seni Dans Ettirecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Pazar Kahvaltısı Hazırlarken Seni Dans Ettirecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 06:01

Pazar sabahları, güne enerjik bir başlangıç yapmanın en mükemmel zamanıdır ve kahvaltı hazırlığı sırasında müziğin ritmiyle dans etmek, ruhunu ve bedenini canlandırır.🎶

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1. ilk soru! Hazırladığın yemekler çevrendeki insanlar tarafından beğenilir mi?

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi mutfaktaki seni anlatıyor?

3. Peki, Dünya mutfağından birini seçmeni istesek...

4. Nasıl kızartıyorsun patatesleri?

5. Özel bir tarifin var mı?

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6. Söyle bakalım, hangisini daha çok seviyorsun?

7. Yemek yaparken sık sık müzik dinliyor musun?

8. Son olarak, bir tatlı seç!

Aşkın Nur Yengi - Ay İnanmıyorum

Serdar Ortaç - Şeytan

Murat Dalkılıç - Kasaba (Official Video)

Özgün - Sadece Arkadaşız (Official Video)

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