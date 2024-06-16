Pazar Kahvaltısı Hazırlarken Seni Dans Ettirecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
Pazar Kahvaltısı Hazırlarken Seni Dans Ettirecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
Pazar sabahları, güne enerjik bir başlangıç yapmanın en mükemmel zamanıdır ve kahvaltı hazırlığı sırasında müziğin ritmiyle dans etmek, ruhunu ve bedenini canlandırır.🎶
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1. ilk soru! Hazırladığın yemekler çevrendeki insanlar tarafından beğenilir mi?
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2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi mutfaktaki seni anlatıyor?
3. Peki, Dünya mutfağından birini seçmeni istesek...
4. Nasıl kızartıyorsun patatesleri?
5. Özel bir tarifin var mı?
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