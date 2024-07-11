Paylaştıkları İdeal Ayrılık Senaryolarıyla En İyi Yönetmenlere Bile Taş Çıkartan Kişiler

Bir ilişki başlar, büyür ve muhtemelen hazin bir sonla biter. Günümüzde bitmeyen bir ilişki neredeyse imkansız. Sosyolojik nedenlerini başka bir zaman konuşmak üzere bu konuya minik bir parantez açıp ideal ayrılık senaryolarına bakmaya ne dersiniz?

Sosyal medya kullanıcıları en ideal ayrılık senaryolarını paylaştı!