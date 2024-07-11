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Paylaştıkları İdeal Ayrılık Senaryolarıyla En İyi Yönetmenlere Bile Taş Çıkartan Kişiler

Paylaştıkları İdeal Ayrılık Senaryolarıyla En İyi Yönetmenlere Bile Taş Çıkartan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.07.2024 - 14:36

Bir ilişki başlar, büyür ve muhtemelen hazin bir sonla biter. Günümüzde bitmeyen bir ilişki neredeyse imkansız. Sosyolojik nedenlerini başka bir zaman konuşmak üzere bu konuya minik bir parantez açıp ideal ayrılık senaryolarına bakmaya ne dersiniz?

Sosyal medya kullanıcıları en ideal ayrılık senaryolarını paylaştı!

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"Ayrılık ayrılık aman ayrılık...Her bir dertten alan yaman ayrılık..."

Geçmişteki ayrılıklar daha mı acıklıydı yoksa herkes dert yandığı için mi öyleydi bilemiyoruz ama bir insanın en korktuğu şeylerden biri sevdiğiyle ayrı düşmekti muhtemelen.

Günümüzde ise ayrılık denince insanların aklına sevdiklerimizle düşman olmak geliyor nedense!

Günümüzde ise ayrılık denince insanların aklına sevdiklerimizle düşman olmak geliyor nedense!
twitter.com

Bütün bu sosyolojik çıkarımlar bir yana, sizce ideal ayrılık nasıl olmalı?

Böyle mi?

Böyle mi?
twitter.com

Yoksa böyle mi?

Yoksa böyle mi?
twitter.com

Beddualar havada uçuşuyordu!

Beddualar havada uçuşuyordu!
twitter.com
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Şöyle sarma yerken mesela.

Şöyle sarma yerken mesela.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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Bi' yarım saat beklesen belki ben ayrılırdım! 😂

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