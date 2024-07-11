Hukuk Fakültesini Birincilikle Bitiren Öğrencinin Sevgilisine Teşekkür Konuşması 'Nasip Olur mu?' Dedirtti

Mezuniyet konuşmaları, teşekkür paylaşımları, tez sonu teşekkür yazıları...İnsanımız bu konularda oldukça yaratıcı olabiliyor ve ortaya da duygulandıran anlar çıkıyor. Bu kez hukuk fakültesinden birincilikle mezun olan bir öğrenci de takdire şayan konuşma yaptı.

Kız arkadaşını da sevgi dolu sözlerle anmayı ihmal etmedi!