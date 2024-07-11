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Hukuk Fakültesini Birincilikle Bitiren Öğrencinin Sevgilisine Teşekkür Konuşması 'Nasip Olur mu?' Dedirtti

Hukuk Fakültesini Birincilikle Bitiren Öğrencinin Sevgilisine Teşekkür Konuşması 'Nasip Olur mu?' Dedirtti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.07.2024 - 10:52

Mezuniyet konuşmaları, teşekkür paylaşımları, tez sonu teşekkür yazıları...İnsanımız bu konularda oldukça yaratıcı olabiliyor ve ortaya da duygulandıran anlar çıkıyor. Bu kez hukuk fakültesinden birincilikle mezun olan bir öğrenci de takdire şayan konuşma yaptı.

Kız arkadaşını da sevgi dolu sözlerle anmayı ihmal etmedi!

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Üniversitelerin mezuniyet günleri geldi çattı!

Üniversitelerin mezuniyet günleri geldi çattı!

Yıllarca çabalayarak kazandığı üniversitelerden büyük bir gururla mezun olan öğrenciler, sosyal medyada paylaştıkları hikayelerle bizlerin de gururlanmasını sağlıyor.

Adettendir, bölümün birincisi kürsüye çıkarak bir konuşma yapar.

Adettendir, bölümün birincisi kürsüye çıkarak bir konuşma yapar.

Bu kez hukuk fakültesinden mezun olan bir kişi kürsüdeydi. Birincilik konuşmasında kız arkadaşını da anmayı ihmal etmedi.

Peki kız arkadaşına nasıl mı teşekkür etti?

Peki kız arkadaşına nasıl mı teşekkür etti?
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Resmen hayallere daldıracak cinsten!

Herkesin dilinde ise aynı cümle vardı...

Herkesin dilinde ise aynı cümle vardı...
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Umarız kurgudur!

Umarız kurgudur!
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