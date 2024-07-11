Hukuk Fakültesini Birincilikle Bitiren Öğrencinin Sevgilisine Teşekkür Konuşması 'Nasip Olur mu?' Dedirtti
Hukuk Fakültesini Birincilikle Bitiren Öğrencinin Sevgilisine Teşekkür Konuşması 'Nasip Olur mu?' Dedirtti
Mezuniyet konuşmaları, teşekkür paylaşımları, tez sonu teşekkür yazıları...İnsanımız bu konularda oldukça yaratıcı olabiliyor ve ortaya da duygulandıran anlar çıkıyor. Bu kez hukuk fakültesinden birincilikle mezun olan bir öğrenci de takdire şayan konuşma yaptı.
Kız arkadaşını da sevgi dolu sözlerle anmayı ihmal etmedi!
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Üniversitelerin mezuniyet günleri geldi çattı!
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Adettendir, bölümün birincisi kürsüye çıkarak bir konuşma yapar.
Peki kız arkadaşına nasıl mı teşekkür etti?
Herkesin dilinde ise aynı cümle vardı...
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Umarız kurgudur!
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