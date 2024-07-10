Mizahşörler Poposunu Dönüp Yatan Domuzda Kendilerini Bulunca Olanlar Oldu!
Mizahşörler Poposunu Dönüp Yatan Domuzda Kendilerini Bulunca Olanlar Oldu!
Sosyal medyada gördüğünüz bazı görsellere 'aa ben' diye tepki veriyor musunuz? Bu kez poposunu dönüp yatan bir domuz, birçok kullanıcıya bir yerlerden tanıdık geldi.
Ortaya da oldukça komik alıntılar çıktı!
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Her şey bu görselin "yemekten sonra ben" notuyla paylaşılmasıyla başladı.
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Tabii sonrasında pek çok kişiden birbirinden komik alıntılar geldi!
O savunmasız an...
Birebir aynısı!
Gözyaşları eşliğinde.
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Böyle yatmayan var mı?
O ağırlık hissi. Yavaş yavaş gelen pişmanlık ve mutluluk.
Ya da Onedio okurken!
Yazın buluşmaya çağırmayın. Neden mi?
Görüşmek üzere!
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