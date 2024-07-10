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Mizahşörler Poposunu Dönüp Yatan Domuzda Kendilerini Bulunca Olanlar Oldu!

Mizahşörler Poposunu Dönüp Yatan Domuzda Kendilerini Bulunca Olanlar Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.07.2024 - 16:45

Sosyal medyada gördüğünüz bazı görsellere 'aa ben' diye tepki veriyor musunuz? Bu kez poposunu dönüp yatan bir domuz, birçok kullanıcıya bir yerlerden tanıdık geldi.

Ortaya da oldukça komik alıntılar çıktı!

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Her şey bu görselin "yemekten sonra ben" notuyla paylaşılmasıyla başladı.

Her şey bu görselin "yemekten sonra ben" notuyla paylaşılmasıyla başladı.
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Tabii sonrasında pek çok kişiden birbirinden komik alıntılar geldi!

Tabii sonrasında pek çok kişiden birbirinden komik alıntılar geldi!
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O savunmasız an...

O savunmasız an...
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Birebir aynısı!

Birebir aynısı!
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Gözyaşları eşliğinde.

Gözyaşları eşliğinde.
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Böyle yatmayan var mı?

Böyle yatmayan var mı?
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O ağırlık hissi. Yavaş yavaş gelen pişmanlık ve mutluluk.

O ağırlık hissi. Yavaş yavaş gelen pişmanlık ve mutluluk.
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Ya da Onedio okurken!

Ya da Onedio okurken!
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Yazın buluşmaya çağırmayın. Neden mi?

Yazın buluşmaya çağırmayın. Neden mi?
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Böyle yatıyoruz da ondan!

Görüşmek üzere!

Görüşmek üzere!
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