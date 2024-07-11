Kalbinizden Vurulmuşa Döneceğiniz Birbirinden Kötü Hisleri Paylaşan Kişiler
Kalbinizden Vurulmuşa Döneceğiniz Birbirinden Kötü Hisleri Paylaşan Kişiler
Hani bazı hisler vardır, size neler hissettirdiğini anlatmakta zorluk çekersiniz. Boğazınız düğümlenir, sanki içinize bir öküz oturmuştur.
Bu kez de kalbinizden vurulmuş gibi hissedeceğiniz bazı durumlar sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.
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Hislerinizi tarif etmekte zorlandığınızda, minik bir gözyaşı süzülür gözlerinizden...
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İşte tam da böyle hissettiren bir durum soruldu sosyal medya kullanıcılarına.
Gelen cevaplar ise birbirinden acıklıydı.
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