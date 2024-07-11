Kalbinizden Vurulmuşa Döneceğiniz Birbirinden Kötü Hisleri Paylaşan Kişiler

Hani bazı hisler vardır, size neler hissettirdiğini anlatmakta zorluk çekersiniz. Boğazınız düğümlenir, sanki içinize bir öküz oturmuştur.

Bu kez de kalbinizden vurulmuş gibi hissedeceğiniz bazı durumlar sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.