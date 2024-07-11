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Kalbinizden Vurulmuşa Döneceğiniz Birbirinden Kötü Hisleri Paylaşan Kişiler

Kalbinizden Vurulmuşa Döneceğiniz Birbirinden Kötü Hisleri Paylaşan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.07.2024 - 11:39

Hani bazı hisler vardır, size neler hissettirdiğini anlatmakta zorluk çekersiniz. Boğazınız düğümlenir, sanki içinize bir öküz oturmuştur. 

Bu kez de kalbinizden vurulmuş gibi hissedeceğiniz bazı durumlar sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

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Hislerinizi tarif etmekte zorlandığınızda, minik bir gözyaşı süzülür gözlerinizden...

Hislerinizi tarif etmekte zorlandığınızda, minik bir gözyaşı süzülür gözlerinizden...

Muhtemelen bir süre sonra da minik olmaktan çıkacaktır artık. İçinizde büyük bir boşluk vardır belki, belki de koca bir öküz oturmuş gibidir. Midenizde uçuşarak size heyecan kelebeklerin hepsi birer ölmüştür.

İşte tam da böyle hissettiren bir durum soruldu sosyal medya kullanıcılarına.

İşte tam da böyle hissettiren bir durum soruldu sosyal medya kullanıcılarına.
twitter.com

Gelen cevaplar ise birbirinden acıklıydı.

Gelen cevaplar ise birbirinden acıklıydı.
twitter.com

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