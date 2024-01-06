Partnerlerinden Sır Gibi Sakladıkları Tuhaf Gerçekleri İtiraf Ederek Hepimizi Dumur Eden 16 Kişi
Partnerlerinden Sır Gibi Sakladıkları Tuhaf Gerçekleri İtiraf Ederek Hepimizi Dumur Eden 16 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/shelbyheinri...
Bir ilişki de dürüstlük çok önemli olsa da, bazenleri araya beyaz yalanlar girebiliyor ve insanlar partnerlerinden bazı şeyleri saklayabiliyor. Bugün, eşlerinden sakladıkları beyaz yalanlarla hepimizi dumur eden 16 kişinin hikayesine bakacağız.
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1. "İzlediğimiz dizilerin yüzde 90'ını sevmiyorum ama sırf o izlerken verdiği reaksiyonları sevdiğim için seviyormuş gibi davranıyorum."
2. "Açıkcası eşim uzun süre yeme sorunlarıyla baş etmişti ve şu an yemek yerken çok sesli bir şekilde ağzını açıp kapatıyor."
3. "Ben düzene biraz takıntılıyım ama eşim benim gibi değil."
4. "Acı yemek yemeyi severim ama eşim hiç sevmiyordu."
5. "Televizyonda izlediği dizileri sevmiyormuşum gibi davranıyorum ama çaktırmadan hepsini izliyorum."
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6. "Eşim yemek pişirmeyi çok seviyor ve pişirirken güzel danslar yapıp, şarkı söylüyor."
7. "Beraber izlediğimiz televizyon dizilerini önce kendim izliyorum, sonra sevgilimle beraber izliyorum."
8. "O zamanlar bekar bir anneyle görüşüyorduk ve bir gün küçük çocuğunu şehir dışına götürmem gerekti."
9. "Yıllardır Mario oyununda kazanmasına yardımcı oluyorum. Örneğin bilerek arkadan sürerek diğer oyuncuların onu geçmesini engelliyorum."
10. "Bir sır sayılır mı bilmiyorum ama sevgilimin çok tanıdığı olmadığı için bütün yakın arkadaşlarımla ve ailemle aralarını iyi yapmayı bir görev edindim."
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11. "Uyurken hep horluyor ve bundan dolayı onunla dalga geçiyorum ama bilmediği şeyse horlama sesinin benim uyumamda süper yardımcı olması."
12. "Çocuğumuza oyuncak alınca hep fiyatı hakkında yalan söylüyorum."
13. "Eşimden gizli bir banka hesabım var ve bizim için para biriktiriyorum."
14. "Nişan yüzüğümüzü Amazon'dan aldım çünkü o zamanlar çok param yoktu."
15. "Bisikletim 600 dolar değil tam olarak 6 bin dolar ama söylemedim."
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16. "Düşündüğünden çok daha fazla param var ve ona pahalı bir hediye alırsam hep ucuza bulduğumu söylüyorum."
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