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Partnerlerinden Sır Gibi Sakladıkları Tuhaf Gerçekleri İtiraf Ederek Hepimizi Dumur Eden 16 Kişi

Partnerlerinden Sır Gibi Sakladıkları Tuhaf Gerçekleri İtiraf Ederek Hepimizi Dumur Eden 16 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 22:31

Bir ilişki de dürüstlük çok önemli olsa da, bazenleri araya beyaz yalanlar girebiliyor ve insanlar partnerlerinden bazı şeyleri saklayabiliyor. Bugün, eşlerinden sakladıkları beyaz yalanlarla hepimizi dumur eden 16 kişinin hikayesine bakacağız.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/shelbyheinri...
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1. "İzlediğimiz dizilerin yüzde 90'ını sevmiyorum ama sırf o izlerken verdiği reaksiyonları sevdiğim için seviyormuş gibi davranıyorum."

1. "İzlediğimiz dizilerin yüzde 90'ını sevmiyorum ama sırf o izlerken verdiği reaksiyonları sevdiğim için seviyormuş gibi davranıyorum."

2. "Açıkcası eşim uzun süre yeme sorunlarıyla baş etmişti ve şu an yemek yerken çok sesli bir şekilde ağzını açıp kapatıyor."

2. "Açıkcası eşim uzun süre yeme sorunlarıyla baş etmişti ve şu an yemek yerken çok sesli bir şekilde ağzını açıp kapatıyor."

'Kötü hissetmemesi için rahatsız olduğumu ona söylemiyorum.'

3. "Ben düzene biraz takıntılıyım ama eşim benim gibi değil."

3. "Ben düzene biraz takıntılıyım ama eşim benim gibi değil."

'Bu yüzden sürekli etrafa koyduğu şeylerin yerini unutuyor ve nerede olduklarını adım gibi bilsem de, her zaman bulmasına yardımcı oluyorum gibi davranıyorum. Böylece unutkanlığı hakkında kötü hissetmiyor.'

4. "Acı yemek yemeyi severim ama eşim hiç sevmiyordu."

4. "Acı yemek yemeyi severim ama eşim hiç sevmiyordu."

'Yavaş yavaş yemeklerimize acı koymaya başladım ve geçenlerde bir restoranda söylediği yemek benim için bile fazla acı geldi.'

5. "Televizyonda izlediği dizileri sevmiyormuşum gibi davranıyorum ama çaktırmadan hepsini izliyorum."

5. "Televizyonda izlediği dizileri sevmiyormuşum gibi davranıyorum ama çaktırmadan hepsini izliyorum."
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6. "Eşim yemek pişirmeyi çok seviyor ve pişirirken güzel danslar yapıp, şarkı söylüyor."

6. "Eşim yemek pişirmeyi çok seviyor ve pişirirken güzel danslar yapıp, şarkı söylüyor."

'Bende ne zaman kötü hissetiğini bilsem, hasta gibi davranarak bana çorba pişirmesini istiyorum. Yemek yaparken yaptığı küçük dansların hepsini de telefonumla kaydediyorum.'

7. "Beraber izlediğimiz televizyon dizilerini önce kendim izliyorum, sonra sevgilimle beraber izliyorum."

7. "Beraber izlediğimiz televizyon dizilerini önce kendim izliyorum, sonra sevgilimle beraber izliyorum."

'İzlerken konuşmayı sevdiği için böyle daha çok hoşuma gidiyor.'

8. "O zamanlar bekar bir anneyle görüşüyorduk ve bir gün küçük çocuğunu şehir dışına götürmem gerekti."

8. "O zamanlar bekar bir anneyle görüşüyorduk ve bir gün küçük çocuğunu şehir dışına götürmem gerekti."

'Arabamın anahtarları evdeydi ve ben gittiğim sırada 19 yaşındaki büyük oğlu, bana söylemeden arabamla küçük bir geziye çıkmıştı. Gelince bunu fark ettim ve oğluyla yüz yüze konuştuk. Annesine hiçbir zaman söylemeyeceğimi söyledim ve yıllar sonra hala haberi yok.'

9. "Yıllardır Mario oyununda kazanmasına yardımcı oluyorum. Örneğin bilerek arkadan sürerek diğer oyuncuların onu geçmesini engelliyorum."

'Kazanınca sevinci çok tatlı oluyor.'

10. "Bir sır sayılır mı bilmiyorum ama sevgilimin çok tanıdığı olmadığı için bütün yakın arkadaşlarımla ve ailemle aralarını iyi yapmayı bir görev edindim."

10. "Bir sır sayılır mı bilmiyorum ama sevgilimin çok tanıdığı olmadığı için bütün yakın arkadaşlarımla ve ailemle aralarını iyi yapmayı bir görev edindim."

'Herkesle tanıştırdım ve sonrasında herkesin ona karşı iyi davranmasını istedim.'

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11. "Uyurken hep horluyor ve bundan dolayı onunla dalga geçiyorum ama bilmediği şeyse horlama sesinin benim uyumamda süper yardımcı olması."

11. "Uyurken hep horluyor ve bundan dolayı onunla dalga geçiyorum ama bilmediği şeyse horlama sesinin benim uyumamda süper yardımcı olması."

12. "Çocuğumuza oyuncak alınca hep fiyatı hakkında yalan söylüyorum."

12. "Çocuğumuza oyuncak alınca hep fiyatı hakkında yalan söylüyorum."

'Eşim sürekli çok fazla oyuncağı olduğunu söylüyor ve çok pahalı olduklarını düşünüyor.'

13. "Eşimden gizli bir banka hesabım var ve bizim için para biriktiriyorum."

13. "Eşimden gizli bir banka hesabım var ve bizim için para biriktiriyorum."

14. "Nişan yüzüğümüzü Amazon'dan aldım çünkü o zamanlar çok param yoktu."

14. "Nişan yüzüğümüzü Amazon'dan aldım çünkü o zamanlar çok param yoktu."

'Pahalı bir yüzük olduğunu düşünüyor ama aslında oldukça ucuzdu. Yakında daha pahalısını alarak ona sürpriz yapacağım.'

15. "Bisikletim 600 dolar değil tam olarak 6 bin dolar ama söylemedim."

15. "Bisikletim 600 dolar değil tam olarak 6 bin dolar ama söylemedim."
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16. "Düşündüğünden çok daha fazla param var ve ona pahalı bir hediye alırsam hep ucuza bulduğumu söylüyorum."

16. "Düşündüğünden çok daha fazla param var ve ona pahalı bir hediye alırsam hep ucuza bulduğumu söylüyorum."

'Gerçek fiyatını söylesem çok pahalı olduğunu düşünüp hiçbir hediyemi kabul etmezdi.'

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