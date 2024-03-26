Partnerin Yatakta Seni Nasıl Tanımlıyor?
Partnerin Yatakta Seni Nasıl Tanımlıyor?
Sana göresini sen biliyorsundur da karşı taraf ne düşünüyor? Bize kendinden bahset, partnerinin seni yatakta nasıl tanımladığını söyleyelim. Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
2. Bir öpüşme şekli seçer misin?
3. Sana bir seçim şansı verilse bu yerlerden hangisinde sevişmek istersin?
4. Seks esnasında küçük ama can sıkıcı bu detaylardan hangisini daha sık yaşıyorsun?
5. Sevişirken ışıklar nasıl olmalı?
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6. Peki partnerinin tatmin olması ve keyif alması senin için ne kadar önemli?
7. Bu renklerden birini seçer misin?
8. Son olarak, bu seks oyuncaklarından birini seçer misin?
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