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Partnerin Yatakta Seni Nasıl Tanımlıyor?

etiket Partnerin Yatakta Seni Nasıl Tanımlıyor?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 23:46

Sana göresini sen biliyorsundur da karşı taraf ne düşünüyor? Bize kendinden bahset, partnerinin seni yatakta nasıl tanımladığını söyleyelim. Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!

2. Bir öpüşme şekli seçer misin?

3. Sana bir seçim şansı verilse bu yerlerden hangisinde sevişmek istersin?

4. Seks esnasında küçük ama can sıkıcı bu detaylardan hangisini daha sık yaşıyorsun?

4. Seks esnasında küçük ama can sıkıcı bu detaylardan hangisini daha sık yaşıyorsun?

5. Sevişirken ışıklar nasıl olmalı?

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6. Peki partnerinin tatmin olması ve keyif alması senin için ne kadar önemli?

7. Bu renklerden birini seçer misin?

8. Son olarak, bu seks oyuncaklarından birini seçer misin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seni yırtıcı olarak tanımlıyor!

Partnerin için sen vahşi bir hayvan gibisin! Ne yapacağın belli olmuyor ve sürprizlerle dolusun. Seninleyken adrenalin seviyesi hep çok yüksek. Onu resmen büyülüyorsun. Yeni şeylere açık olman da muhteşem bir şey!

Seni kontrolcü olarak tanımlıyor!

Partnerin için sen yatakta bir kontrol abidesisin! Her şey kararında olmalı. Ne eksik ne de fazla. Bu durum bazen güzel gelirken bazen de can sıkıcı olabiliyor. Sınırlarını biraz genişletmen gerekebilir. Ha gayret!

Seni utangaç olarak tanımlıyor!

Partnerin için sen yatakta biraz utangaç kalıyorsun. Oldukça minnoşsun! Bu seni sevimli gösteriyor genelde. Çözülmesi gereken bir bilmece gibisin onun için. Yavaş yavaş her şey düzelir. Can sıkmayalım!

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