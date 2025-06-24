Paris Jackson Düğün Tarihini Astrolojiyle Belirledi: Yeni Ay’ın Sırrı Ne?
Paris Jackson düğün tarihini “yıldızlara sorarak” belirledi desek? Evet, aynen öyle oldu! Michael Jackson’ın kızı Paris, “Merkür retroda evlenmem ben!” diyerek astrologuyla el ele verip evlilik tarihini Yeni Ay’a göre seçti. Peki bu Yeni Ay meselesi nedir? Astrolojik olarak düğün günü seçerken nelere dikkat edilir?
Gelin Paris Jakson ne yapmış, biz yeni gelinler nelere dikkat edebiliriz beraber bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paris Jackson, müzik dünyasının efsanevi ismi Michael Jackson'ın tek biyolojik kızı olarak tanınıyor, tanıyanınız mutlaka vardır!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün gündemimizde koca bir kadın olan Paris Jackson'ın evlilik teklifi aldıktan sonra yaptığı açıklama var!
Damat bey, müzik yapımcısı Justin Long'la 2022 yılında tanışan Paris Jackson, evlilik teklifini 2024 yılında almıştı.
"Neden Yeni Ay? Ay'ın hali evlilikle ne alaka?" dediğinizi duyar gibiyiz!
Peki biz ne yapalım? Düğün tarihi seçerken yıldızlara mı bakalım?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın