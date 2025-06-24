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Paris Jackson Düğün Tarihini Astrolojiyle Belirledi: Yeni Ay’ın Sırrı Ne?

Paris Jackson Düğün Tarihini Astrolojiyle Belirledi: Yeni Ay’ın Sırrı Ne?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.06.2025 - 16:31

Paris Jackson düğün tarihini “yıldızlara sorarak” belirledi desek? Evet, aynen öyle oldu! Michael Jackson’ın kızı Paris, “Merkür retroda evlenmem ben!” diyerek astrologuyla el ele verip evlilik tarihini Yeni Ay’a göre seçti. Peki bu Yeni Ay meselesi nedir? Astrolojik olarak düğün günü seçerken nelere dikkat edilir?

Gelin Paris Jakson ne yapmış, biz yeni gelinler nelere dikkat edebiliriz beraber bakalım!

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Paris Jackson, müzik dünyasının efsanevi ismi Michael Jackson'ın tek biyolojik kızı olarak tanınıyor, tanıyanınız mutlaka vardır!

Paris Jackson, müzik dünyasının efsanevi ismi Michael Jackson'ın tek biyolojik kızı olarak tanınıyor, tanıyanınız mutlaka vardır!

Biz kendisini yıllar önce, babası Michael Jackson’ın cenazesinde yaptığı o duygusal konuşmayla tanımıştık. Daha çocuktu, sesi titriyordu ama milyonların kalbine dokunmuştu. 🖤 

Michael Jackson’ın tek biyolojik kızı olan Paris, şimdilerde 26 yaşında bir müzisyen, oyuncu ve moda ikonu. Yani “ünlü çocuk” kontenjanından başlayıp kendi yolunu açanlardan.

Bugün gündemimizde koca bir kadın olan Paris Jackson'ın evlilik teklifi aldıktan sonra yaptığı açıklama var!

Bugün gündemimizde koca bir kadın olan Paris Jackson'ın evlilik teklifi aldıktan sonra yaptığı açıklama var!

Bu sene evlenmesi beklenen Paris Jackson, düğün tarihini bir astrologla belirledi. Yani mesele düğün günü seçmek olunca biraz 'yıldızlara bakalım' diyen taraf oldu. 

Düğün hazırlıklarına başlayan Paris, Access Hollywood'a verdiği röportajda düğün tarihini bir astrolog yardımıyla belirlediklerini söylemiş, 'Elbisem hazırlanıyor, mekan belli ve tarih astrolog tarafından belirlendi çünkü ben Los Angeles'lıyım; kristaller, astrologlar ve tüm o şeylerle ilgileniyorum,' diyerek bu duruşunu net bir şekilde ortaya koymuştu.

Damat bey, müzik yapımcısı Justin Long'la 2022 yılında tanışan Paris Jackson, evlilik teklifini 2024 yılında almıştı.

Damat bey, müzik yapımcısı Justin Long'la 2022 yılında tanışan Paris Jackson, evlilik teklifini 2024 yılında almıştı.

Long'un doğum gününde nişanlandıklarını duyuran Paris Jackson, Instagram'da paylaştığı gönderide, 'Seninle hayatı paylaşmak, şimdiye kadar yaşadığım en güzel şeylerden biri,' diyerek duygularını ifade etmişti.

Çift, o zamandan bu yana ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Paris'in deyimiyle “daha çok evde, kristallerle ve tütsülerle falan” takıldılar! Düğün zamanı geldi, çattı! Öyle ‘Eylül’ güzel olur, ‘Cumartesi olsun’ kafası yaşamadı kendisi. Tarihi henüz açıklamasa da astroloğunun düğün tarihine yeni aya göre karar verdiğini söyledi.

"Neden Yeni Ay? Ay'ın hali evlilikle ne alaka?" dediğinizi duyar gibiyiz!

"Neden Yeni Ay? Ay'ın hali evlilikle ne alaka?" dediğinizi duyar gibiyiz!

Astrolojik olarak, Paris'in Güneş burcu Koç, Ay burcu ise Yengeç. Justin Long ise Yay burcunda doğmuş. Astrologlar, Yengeç burcundaki yeni ayların, özellikle duygusal başlangıçlar için uygun olduğunu belirtiyor.

Astrolojide yeni ay fazı, yeni başlangıçlar için en uygun zamanlardan biri sayılıyor. Eskiyi bırak, yeniyi selamla vibe’ı yani.  Hele ki bu yeni ay, Paris’in ay burcu Yengeç'teyse...  

Bol bol duygu, bağlılık ve içsel şifa demek. Muhtemelen astrologu, “Venüs şuradayken evlen, Merkür retrosunda asla!” falan dedi. (Gerçi Merkür retrosuna denk gelen düğün... çifte kavrulmuş balayına dönüşebilir.)

Peki biz ne yapalım? Düğün tarihi seçerken yıldızlara mı bakalım?

Peki biz ne yapalım? Düğün tarihi seçerken yıldızlara mı bakalım?

Neden olmasın? Astrolojik olarak düğün tarihi belirlerken dikkat edilebilecek birkaç küçük tüyomuz var!

Yeni Ay → Başlangıç için ideal!

Venüs & Jüpiter uyumu → Aşk+şans = tatlı başlangıç!

Merkür retrosu? → İletişim krizleri, eksik evrak, unutulan alyans… çok da riske gerek yok.

Kişisel doğum haritaları → “İkimiz için en uygun zaman ne?” sorusunun gerçek cevabı burada gizli...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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