Paris Jackson Düğün Tarihini Astrolojiyle Belirledi: Yeni Ay’ın Sırrı Ne?

Biz kendisini yıllar önce, babası Michael Jackson’ın cenazesinde yaptığı o duygusal konuşmayla tanımıştık. Daha çocuktu, sesi titriyordu ama milyonların kalbine dokunmuştu. 🖤

Michael Jackson’ın tek biyolojik kızı olan Paris, şimdilerde 26 yaşında bir müzisyen, oyuncu ve moda ikonu. Yani “ünlü çocuk” kontenjanından başlayıp kendi yolunu açanlardan.