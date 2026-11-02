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Paris Hilton Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ünlü İş İnsanı ve Şarkıcı Paris Hilton'un Hayatı

Paris Hilton Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ünlü İş İnsanı ve Şarkıcı Paris Hilton'un Hayatı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 08:42
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Paris Hilton, 2000'li yıllardan bu yana pop kültürünün en tanınan isimlerinden biri. Realite şovlarıyla ünlenen Paris Hilton, bugün şarkıcı, DJ ve iş insanı kimliğiyle de biliniyor. Paris Hilton'un adı aramalarda yeniden öne çıkınca kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak edildi. Paris Hilton hakkında bilinenleri derledik.

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Paris Hilton, Hilton otelleri zincirinin kurucusu Conrad Hilton'un torununun kızı.

Paris Hilton, Hilton otelleri zincirinin kurucusu Conrad Hilton'un torununun kızı.

Paris Whitney Hilton, 17 Şubat 1981'de ABD'nin New York kentinde doğdu. Annesi Kathy Hilton, babası Richard Hilton. Paris Hilton'un Nicky Hilton adında bir kız kardeşi, Barron Hilton ve Conrad Hilton adlarında iki erkek kardeşi var.

Paris Hilton Kaç Yaşında, Nereli?

Paris Hilton Kaç Yaşında, Nereli?

17 Şubat 1981 doğumlu olan Paris Hilton, 45 yaşında. New York doğumlu Paris Hilton ABD vatandaşı.

Paris Hilton'un Kariyeri

Paris Hilton'un Kariyeri

Paris Hilton, 2000 yılında modelliğe başladı ve kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 2003-2007 yılları arasında yayınlanan realite şovu The Simple Life ile dünya çapında tanındı. 2006'da ilk stüdyo albümü Paris'i, 2024'te ise ikinci albümü Infinite Icon'u yayımladı. 2012'den bu yana DJ olarak da sahne alıyor.

Paris Hilton, müzik ve televizyon kariyerinin yanı sıra parfüm, kozmetik ve moda alanlarında markaları olan bir iş insanı. Ocak 2026'da hayatını anlatan Infinite Icon: A Visual Memoir adlı belgeselinin galası Los Angeles'ta yapıldı.

Paris Hilton'un Eşi ve Çocukları

Paris Hilton'un Eşi ve Çocukları

Paris Hilton, Şubat 2021'de nişanlandığı yatırımcı Carter Reum ile Kasım 2021'de Los Angeles'ta evlendi. Çiftin taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelen iki çocuğu var: Ocak 2023'te doğan oğulları Phoenix ve Kasım 2023'te doğan kızları London.

Paris Hilton'un Aktivizmi

Paris Hilton, kendi anlatımına göre gençlik yıllarında gönderildiği yatılı tedavi kurumlarında kötü muameleye maruz kaldı. Bu deneyimini kamuoyuyla paylaşan Paris Hilton, gençlere yönelik bu tür kurumların denetlenmesi için yasal düzenleme çağrısı yapan kampanyalar yürütüyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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