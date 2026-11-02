Paris Hilton Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ünlü İş İnsanı ve Şarkıcı Paris Hilton'un Hayatı

Paris Hilton, 2000 yılında modelliğe başladı ve kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 2003-2007 yılları arasında yayınlanan realite şovu The Simple Life ile dünya çapında tanındı. 2006'da ilk stüdyo albümü Paris'i, 2024'te ise ikinci albümü Infinite Icon'u yayımladı. 2012'den bu yana DJ olarak da sahne alıyor.

Paris Hilton, müzik ve televizyon kariyerinin yanı sıra parfüm, kozmetik ve moda alanlarında markaları olan bir iş insanı. Ocak 2026'da hayatını anlatan Infinite Icon: A Visual Memoir adlı belgeselinin galası Los Angeles'ta yapıldı.