Paris Hilton Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ünlü İş İnsanı ve Şarkıcı Paris Hilton'un Hayatı
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Paris Hilton, 2000'li yıllardan bu yana pop kültürünün en tanınan isimlerinden biri. Realite şovlarıyla ünlenen Paris Hilton, bugün şarkıcı, DJ ve iş insanı kimliğiyle de biliniyor. Paris Hilton'un adı aramalarda yeniden öne çıkınca kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak edildi. Paris Hilton hakkında bilinenleri derledik.
Paris Hilton, Hilton otelleri zincirinin kurucusu Conrad Hilton'un torununun kızı.
Paris Hilton Kaç Yaşında, Nereli?
Paris Hilton'un Kariyeri
Paris Hilton'un Eşi ve Çocukları
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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