Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Zirvesinde Melissa Vargas Var!

Göz kamaştıran yeteneği ve sahadaki enerjisiyle herkesin gönlünde taht kuran A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başarılı pasör çaprazı Melissa Vargas, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 24 yaşındaki voleybolcu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın en çok sayı kaydeden ismi oldu.