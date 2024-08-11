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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Zirvesinde Melissa Vargas Var!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Zirvesinde Melissa Vargas Var!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 19:41

Göz kamaştıran yeteneği ve sahadaki enerjisiyle herkesin gönlünde taht kuran A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başarılı pasör çaprazı Melissa Vargas, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 24 yaşındaki voleybolcu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın en çok sayı kaydeden ismi oldu.

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Filenin Sultanları, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nı dördüncülükle noktalamıştı.

Filenin Sultanları, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nı dördüncülükle noktalamıştı.

Milliler, bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 kaybederek kürsü başarısını yakalayamamıştı.

Milliler, bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 kaybederek kürsü başarısını yakalayamamıştı.

Bugün İtalya'nın ABD'yi 3-0 geçerek şampiyonluğa ulaşmasının ardından sayı tablosu netleşti.

Bugün İtalya'nın ABD'yi 3-0 geçerek şampiyonluğa ulaşmasının ardından sayı tablosu netleşti.

Zirvede A Milli Kadın Voleybol Takımımız'dan Melissa Vargas yer aldı.

Zirvede A Milli Kadın Voleybol Takımımız'dan Melissa Vargas yer aldı.

24 yaşındaki voleybolcumuz, 159 sayıyla turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. 👇

24 yaşındaki voleybolcumuz, 159 sayıyla turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. 👇

  • Vargas - 159 sayı

  • Egonu - 110 sayı

  • Gabi - 110 sayı

  • Boskovic - 103 sayı

  • Drews - 97 sayı

  • Yingying - 93 sayı

  • Ana Cristina - 82 sayı

  • Rosamaria - 75 sayı

  • Plummer - 72 sayı

  • Skinner - 72 sayı

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Vargas'ın başarısına gelen yorumlar 👇

Vargas'ın başarısına gelen yorumlar 👇
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