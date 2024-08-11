Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Zirvesinde Melissa Vargas Var!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Zirvesinde Melissa Vargas Var!
Göz kamaştıran yeteneği ve sahadaki enerjisiyle herkesin gönlünde taht kuran A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başarılı pasör çaprazı Melissa Vargas, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 24 yaşındaki voleybolcu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın en çok sayı kaydeden ismi oldu.
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Filenin Sultanları, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nı dördüncülükle noktalamıştı.
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Milliler, bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 kaybederek kürsü başarısını yakalayamamıştı.
Bugün İtalya'nın ABD'yi 3-0 geçerek şampiyonluğa ulaşmasının ardından sayı tablosu netleşti.
Zirvede A Milli Kadın Voleybol Takımımız'dan Melissa Vargas yer aldı.
24 yaşındaki voleybolcumuz, 159 sayıyla turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. 👇
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Vargas'ın başarısına gelen yorumlar 👇
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