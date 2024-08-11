Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀
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1. Ne yazık ki hayal ettiğimiz gibi olmadı 😪
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2. Sonunu getiremedik...
3. Yollar ayrılıyor gibi 🤨
4. Galatsaraylılarda da durum aynıdır muhtemelen 😂
5. Yapar mı yapar 😅
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6. 🤣 Arkadaşa tebrikler gerçekten
7. Chelsea, bildiğimiz gibi 😯
8. Aşk hayatı oldukça hareketliydi bir zamanlar 🤔
9. Olaya denk gelmeyenler için özet: beIN, Sakaryaspor - Keçiörengücü maçının ilk yarısını cep telefonuyla yayınladı.
10. 😄 Beşiktaş'ın Arda Güler'i olur mu?
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11. Hafızalardan silinmeyecek bir skor
12. Bu nasıl olabilir? 😂
13. Hatırlayanlar?
14. "O kadar da değil hocam" 😁
15. Derbi heyecanla bekleniyor 😄
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16. Süper Kupa gündeminin üstüne tam oldu 😆
17. Siz bu dedikoduya ne diyorsunuz? 😯
18. İddia doğruysa iyi para 😯
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