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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 17:06

Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🚀

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1. Ne yazık ki hayal ettiğimiz gibi olmadı 😪

1. Ne yazık ki hayal ettiğimiz gibi olmadı 😪
twitter.com

2. Sonunu getiremedik...

2. Sonunu getiremedik...
twitter.com

3. Yollar ayrılıyor gibi 🤨

3. Yollar ayrılıyor gibi 🤨
twitter.com

4. Galatsaraylılarda da durum aynıdır muhtemelen 😂

4. Galatsaraylılarda da durum aynıdır muhtemelen 😂
twitter.com

5. Yapar mı yapar 😅

5. Yapar mı yapar 😅
twitter.com
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6. 🤣 Arkadaşa tebrikler gerçekten

6. 🤣 Arkadaşa tebrikler gerçekten
twitter.com

7. Chelsea, bildiğimiz gibi 😯

7. Chelsea, bildiğimiz gibi 😯
twitter.com

8. Aşk hayatı oldukça hareketliydi bir zamanlar 🤔

8. Aşk hayatı oldukça hareketliydi bir zamanlar 🤔
twitter.com

9. Olaya denk gelmeyenler için özet: beIN, Sakaryaspor - Keçiörengücü maçının ilk yarısını cep telefonuyla yayınladı.

9. Olaya denk gelmeyenler için özet: beIN, Sakaryaspor - Keçiörengücü maçının ilk yarısını cep telefonuyla yayınladı.
twitter.com

10. 😄 Beşiktaş'ın Arda Güler'i olur mu?

10. 😄 Beşiktaş'ın Arda Güler'i olur mu?
twitter.com
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11. Hafızalardan silinmeyecek bir skor

11. Hafızalardan silinmeyecek bir skor
twitter.com

12. Bu nasıl olabilir? 😂

12. Bu nasıl olabilir? 😂
twitter.com

13. Hatırlayanlar?

13. Hatırlayanlar?
twitter.com

14. "O kadar da değil hocam" 😁

14. "O kadar da değil hocam" 😁
twitter.com

15. Derbi heyecanla bekleniyor 😄

15. Derbi heyecanla bekleniyor 😄
twitter.com
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16. Süper Kupa gündeminin üstüne tam oldu 😆

16. Süper Kupa gündeminin üstüne tam oldu 😆
twitter.com

17. Siz bu dedikoduya ne diyorsunuz? 😯

17. Siz bu dedikoduya ne diyorsunuz? 😯
twitter.com

18. İddia doğruysa iyi para 😯

18. İddia doğruysa iyi para 😯
twitter.com
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