Filenin Sultanları'nı Yarı Finalde Eleyen İtalya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şampiyonluğa Ulaştı
Filenin Sultanları'nı Yarı Finalde Eleyen İtalya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şampiyonluğa Ulaştı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybolda mutlu sona ulaşan ülke İtalya oldu. Tüm dünyanın büyük ilgiyle takip ettiği organizasyonda 36 yıl sonra ilk kez bir Avrupa takımı altın madalya kazandı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda finale yükselen İtalya, ABD ile karşı karşıya geldi.
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South Paris Arena’da oynanan müsabakanın ilk setini İtalya, 25-18 kazandı.
İkinci sette ABD’nin Thompson ve Skinner ile bulduğu sayılara karşılık, Egonu ve Sylla’nın etkili smaçlarıyla seti almayı başaran İtalya, 2-0 öne geçti.
3. seti de etkili oynayan Julio Velasco’nun öğrencileri, parkeden 25-17 galip ayrılarak skoru 3-0’a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.
Egonu 22, Sylla 10 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı.
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Şampiyonluk anı ve voleybolseverlerin yorumları 👇
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