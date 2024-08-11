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Filenin Sultanları'nı Yarı Finalde Eleyen İtalya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şampiyonluğa Ulaştı

Filenin Sultanları'nı Yarı Finalde Eleyen İtalya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şampiyonluğa Ulaştı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 17:54

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybolda mutlu sona ulaşan ülke İtalya oldu. Tüm dünyanın büyük ilgiyle takip ettiği organizasyonda 36 yıl sonra ilk kez bir Avrupa takımı altın madalya kazandı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda finale yükselen İtalya, ABD ile karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda finale yükselen İtalya, ABD ile karşı karşıya geldi.

South Paris Arena’da oynanan müsabakanın ilk setini İtalya, 25-18 kazandı.

South Paris Arena’da oynanan müsabakanın ilk setini İtalya, 25-18 kazandı.

İkinci sette ABD’nin Thompson ve Skinner ile bulduğu sayılara karşılık, Egonu ve Sylla’nın etkili smaçlarıyla seti almayı başaran İtalya, 2-0 öne geçti.

İkinci sette ABD’nin Thompson ve Skinner ile bulduğu sayılara karşılık, Egonu ve Sylla’nın etkili smaçlarıyla seti almayı başaran İtalya, 2-0 öne geçti.

3. seti de etkili oynayan Julio Velasco’nun öğrencileri, parkeden 25-17 galip ayrılarak skoru 3-0’a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

3. seti de etkili oynayan Julio Velasco’nun öğrencileri, parkeden 25-17 galip ayrılarak skoru 3-0’a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Egonu 22, Sylla 10 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı.

Egonu 22, Sylla 10 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı.
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Şampiyonluk anı ve voleybolseverlerin yorumları 👇

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