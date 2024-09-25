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PAOK'u Üç Golle Geçerek Avrupa'ya Galibiyetle Başlayan Galatasaray'a Gelen Tepkiler

PAOK'u Üç Golle Geçerek Avrupa'ya Galibiyetle Başlayan Galatasaray'a Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 00:39 Son Güncelleme: 26.09.2024 - 00:42

Süper Lig'de henüz yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1'le geçerek turnuvanın ilk haftasından galibiyetle ayrıldı. Mauro Icardi, sakatlığının ardından çıktığı ilk karşılaşmada gol atmasıyla sarı-kırmızılı taraftarların yine takdirini kazandı.

Maçın detaylarına ve gollerine buradan ulaşabilirsiniz 👇

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1. Taraftarların karşılaşmaya dair yorumları 👇

1. Taraftarların karşılaşmaya dair yorumları 👇
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