PAOK'u Üç Golle Geçerek Avrupa'ya Galibiyetle Başlayan Galatasaray'a Gelen Tepkiler
PAOK'u Üç Golle Geçerek Avrupa'ya Galibiyetle Başlayan Galatasaray'a Gelen Tepkiler
Süper Lig'de henüz yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1'le geçerek turnuvanın ilk haftasından galibiyetle ayrıldı. Mauro Icardi, sakatlığının ardından çıktığı ilk karşılaşmada gol atmasıyla sarı-kırmızılı taraftarların yine takdirini kazandı.
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1. Taraftarların karşılaşmaya dair yorumları 👇
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