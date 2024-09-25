Galatasaray Avrupa Ligi'nde Yunanistan Ekibi PAOK'u 3-1 Mağlup Etti
Galatasaray Avrupa Ligi'nde Yunanistan Ekibi PAOK'u 3-1 Mağlup Etti
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup ederek üç puana uzandı.
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Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyetiyle 6'da 6 yapan Galatasaray, bu sezon yeni formatıyla ilk kez taraftarların karşına çıkan Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı.
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Sarı-kırmızılı temsilcimiz, turnuvadaki ilk maçında PAOK'u sahasında 3-1'le geçti.
Galibiyeti getiren goller, 48'de Baba Rahman (KK), 75'te Yunus Akgün ve 90+5'te Icardi'den geldi. Deplasman ekibinin tek skorunu, 67'de Konstantelias kaydetti.
İlk golümüz 👇
PAOK'un golü 👇
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Yunus'un golü 👇
Icardi'nin golü 👇
Cimbom, bir sonraki maçında RFS'ye konuk olacak. Mücadele, 3 Ekim Perşembe günü oynanacak.
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