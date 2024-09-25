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Galatasaray Avrupa Ligi'nde Yunanistan Ekibi PAOK'u 3-1 Mağlup Etti

Galatasaray Avrupa Ligi'nde Yunanistan Ekibi PAOK'u 3-1 Mağlup Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 23:55

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup ederek üç puana uzandı.

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Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyetiyle 6'da 6 yapan Galatasaray, bu sezon yeni formatıyla ilk kez taraftarların karşına çıkan Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı.

Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyetiyle 6'da 6 yapan Galatasaray, bu sezon yeni formatıyla ilk kez taraftarların karşına çıkan Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, turnuvadaki ilk maçında PAOK'u sahasında 3-1'le geçti.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, turnuvadaki ilk maçında PAOK'u sahasında 3-1'le geçti.

Galibiyeti getiren goller, 48'de Baba Rahman (KK), 75'te Yunus Akgün ve 90+5'te Icardi'den geldi. Deplasman ekibinin tek skorunu, 67'de Konstantelias kaydetti.

Galibiyeti getiren goller, 48'de Baba Rahman (KK), 75'te Yunus Akgün ve 90+5'te Icardi'den geldi. Deplasman ekibinin tek skorunu, 67'de Konstantelias kaydetti.

İlk golümüz 👇

PAOK'un golü 👇

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Yunus'un golü 👇

Icardi'nin golü 👇

Cimbom, bir sonraki maçında RFS'ye konuk olacak. Mücadele, 3 Ekim Perşembe günü oynanacak.

Cimbom, bir sonraki maçında RFS'ye konuk olacak. Mücadele, 3 Ekim Perşembe günü oynanacak.
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