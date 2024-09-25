Bir İlk Gerçekleşti: Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi'nde!
Bir İlk Gerçekleşti: Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi'nde!
Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Slavia Prag'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu zaferle Şampiyonlar Ligi'ne katılan ilk Türk kadın futbol takımı olarak tarih yazdı.
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Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 yenerek gruplara kaldı.
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İlk yarıda Eda Karataş’ın kendi kalesine attığı talihsiz golle geriye düşen sarı-kırmızılılar, Arzu Karabulut’un 50. dakikada attığı golle skoru eşitledi.
1-1 biten normal sürenin ardından uzatmalarda, Nazlıcan Parlak 100. dakikada galibiyet golünü kaydetti ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran ilk Türk kadın futbol takımı oldu.
Galibiyet golümüz 👇
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