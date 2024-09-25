Bir İlk Gerçekleşti: Galatasaray Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi'nde!

Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Slavia Prag'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu zaferle Şampiyonlar Ligi'ne katılan ilk Türk kadın futbol takımı olarak tarih yazdı.