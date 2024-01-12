Özgür Özel, Eleştirilen Lütfü Savaş Kararını Savundu: "Deprem Meselesinde Nasıl Sorumluluğu Var, Bilmiyorum"
Özgür Özel, Eleştirilen Lütfü Savaş Kararını Savundu: "Deprem Meselesinde Nasıl Sorumluluğu Var, Bilmiyorum"
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/ozel-dort-an...
CHP, Belediye Başkan Adaylarını açıkladı. Bazı adaylar hakkında kamuoyunda büyük eleştirilere maruz kalırken bunlardan biri de Hatay için oldu. CHP, mevcut başkan Lütfü Savaş’ı Hatay için yeniden başkan adayı olarak duyurdu ancak Savaş’ın deprem sonrasındaki bazı açıklamarı ve Özgür Özel’in de televizyonda Savaş hakkındaki açıklamaları bu kararı eleştirilere açık hale getirdi.
Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü’deki köşesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Lütfü Savaş konusundaki konuşmalarını yazdı.
İşte CHP’nin ve Özgür Özel’in, Hatay için ‘yeniden Lütfü Savaş’ demesinin nedenleri…
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6 Şubat 2023’te meydana gelen Hatay depremi sonrasında Lütfü Savaş’ın yeniden CHP’den başkan adayı olarak gösterilmesi büyük tepkilere neden olmuştu.
Tepkilerin odağındaki isim olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konu hakkında neler söyleyeceğini de herkes merakla bekliyordu.
Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Özgür Özel ile “Lütfü Savaş” konusunda hakkında arasında geçen telefon diyaloğunu yazdı. İşte İsmail Saymaz’ın köşesine taşıdığı o diyalog:
“Özel’i aradım. Bu eleştirileri kendisine sordum: Lütfü Savaş’ın tercih edilmesinin gerekçesi nedir?”
“Candaş Tolga Işık’ın programında “Deprem sonrası Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız” şeklindeki sözleriniz hatırlatılıyor.”
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“Depremde Savaş’ın sorumluluğunun olduğu eleştirisi var.”
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