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Özgür Özel, Eleştirilen Lütfü Savaş Kararını Savundu: "Deprem Meselesinde Nasıl Sorumluluğu Var, Bilmiyorum"

Özgür Özel, Eleştirilen Lütfü Savaş Kararını Savundu: "Deprem Meselesinde Nasıl Sorumluluğu Var, Bilmiyorum"

Hatay
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.01.2024 - 10:25

CHP, Belediye Başkan Adaylarını açıkladı. Bazı adaylar hakkında kamuoyunda büyük eleştirilere maruz kalırken bunlardan biri de Hatay için oldu. CHP, mevcut başkan Lütfü Savaş’ı Hatay için yeniden başkan adayı olarak duyurdu ancak Savaş’ın deprem sonrasındaki bazı açıklamarı ve Özgür Özel’in de televizyonda Savaş hakkındaki açıklamaları bu kararı eleştirilere açık hale getirdi. 

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü’deki köşesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Lütfü Savaş konusundaki konuşmalarını yazdı. 

İşte CHP’nin ve Özgür Özel’in, Hatay için ‘yeniden Lütfü Savaş’ demesinin nedenleri… 

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/ozel-dort-an...
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6 Şubat 2023’te meydana gelen Hatay depremi sonrasında Lütfü Savaş’ın yeniden CHP’den başkan adayı olarak gösterilmesi büyük tepkilere neden olmuştu.

6 Şubat 2023’te meydana gelen Hatay depremi sonrasında Lütfü Savaş’ın yeniden CHP’den başkan adayı olarak gösterilmesi büyük tepkilere neden olmuştu.

Tepkilerin odağındaki isim olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konu hakkında neler söyleyeceğini de herkes merakla bekliyordu.

Tepkilerin odağındaki isim olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konu hakkında neler söyleyeceğini de herkes merakla bekliyordu.

Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Özgür Özel ile “Lütfü Savaş” konusunda hakkında arasında geçen telefon diyaloğunu yazdı. İşte İsmail Saymaz’ın köşesine taşıdığı o diyalog:

Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Özgür Özel ile “Lütfü Savaş” konusunda hakkında arasında geçen telefon diyaloğunu yazdı. İşte İsmail Saymaz’ın köşesine taşıdığı o diyalog:

“Özel’i aradım. Bu eleştirileri kendisine sordum: Lütfü Savaş’ın tercih edilmesinin gerekçesi nedir?”

“Özel’i aradım. Bu eleştirileri kendisine sordum: Lütfü Savaş’ın tercih edilmesinin gerekçesi nedir?”

“Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar, “Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın, seçimi alacağız” diyorlar. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük.”

“Candaş Tolga Işık’ın programında “Deprem sonrası Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız” şeklindeki sözleriniz hatırlatılıyor.”

“Candaş Tolga Işık’ın programında “Deprem sonrası Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız” şeklindeki sözleriniz hatırlatılıyor.”

“Doğru. O yayın yapıldığı sırada “Ben Hatay’ın mesajını doğru alacağız, vatandaşa rağmen yapmayacağız” (demiştim.) Anket yaptık o yüzden. Ankette kaç kişilerle farklı farklı sorduk. Her seferinde CHP’nin gösterebileceği, en çok oy alan aday o oluyor.”

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“Depremde Savaş’ın sorumluluğunun olduğu eleştirisi var.”

“Depremde Savaş’ın sorumluluğunun olduğu eleştirisi var.”

Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var, onu bilmiyorum. Ben Hataylılara sordum. Sonuçta kaybetmek üzere bir şey yapamam ki. Beş birim oy çıkıyorsa, üç birim çıkanı koysan seçimi kesin kaybedeceksin. Burada Lütfü Savaş kesin kazanıyor gibi görünmüyor ama kazanabileceği görüşü çıkıyor.”

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