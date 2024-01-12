Özgür Özel, Eleştirilen Lütfü Savaş Kararını Savundu: "Deprem Meselesinde Nasıl Sorumluluğu Var, Bilmiyorum"

“Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var, onu bilmiyorum. Ben Hataylılara sordum. Sonuçta kaybetmek üzere bir şey yapamam ki. Beş birim oy çıkıyorsa, üç birim çıkanı koysan seçimi kesin kaybedeceksin. Burada Lütfü Savaş kesin kazanıyor gibi görünmüyor ama kazanabileceği görüşü çıkıyor.”