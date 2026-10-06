Özgür Özel: Osman Arıkan Nacar, Fatma Betül Sayan Kaya'dan 10 Kat Fazla Kazanmış

Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından bir isim daha gündeme oturdu: eski bürokrat Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar. Fondan 20 milyar lira çektiği iddia edilen Nacar için YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de konuştu. Özel, grup toplantısında bu tutarın Sayan Kaya'ya atfedilen 2,2 milyar liranın tam 10 katı olduğunu, paranın 3 bin 333 apartman dairesine denk geldiğini söyledi; Nacar'ın en yakın arkadaşıyla baş başa tatil yaptığını belirten Özel, bu ismin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olduğunu öne sürdü. Borsa İstanbul'da işlem gören E-Data Teknoloji'nin ortakları arasında yer alan Nacar'ın yurt dışında olduğu iddia ediliyor; iş ortağı Ali Göl ise tutuklandı. Nacar'ın avukatları, hakkında yargı süreci başlamadığını belirtmişti.
Özel, Nacar'ın tatil arkadaşı olarak Ömer Çelik'i işaret etti
Nacar, E-Data'nın eşit paylı üç ortağından biri olarak dosyaya girdi
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