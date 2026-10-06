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Özgür Özel: Osman Arıkan Nacar, Fatma Betül Sayan Kaya'dan 10 Kat Fazla Kazanmış

Özgür Özel: Osman Arıkan Nacar, Fatma Betül Sayan Kaya'dan 10 Kat Fazla Kazanmış

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 12:57

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Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından bir isim daha gündeme oturdu: eski bürokrat Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar. Fondan 20 milyar lira çektiği iddia edilen Nacar için YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de konuştu. Özel, grup toplantısında bu tutarın Sayan Kaya'ya atfedilen 2,2 milyar liranın tam 10 katı olduğunu, paranın 3 bin 333 apartman dairesine denk geldiğini söyledi; Nacar'ın en yakın arkadaşıyla baş başa tatil yaptığını belirten Özel, bu ismin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olduğunu öne sürdü. Borsa İstanbul'da işlem gören E-Data Teknoloji'nin ortakları arasında yer alan Nacar'ın yurt dışında olduğu iddia ediliyor; iş ortağı Ali Göl ise tutuklandı. Nacar'ın avukatları, hakkında yargı süreci başlamadığını belirtmişti.

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Özel, Nacar'ın tatil arkadaşı olarak Ömer Çelik'i işaret etti

Özel, Nacar'ın tatil arkadaşı olarak Ömer Çelik'i işaret etti

Özgür Özel, YENİ Parti grup toplantısında fon soruşturmasına geniş yer ayırdı. Soruşturmanın yaklaşık 800 milyar liralık bir yatırım düzeneğini ve 455 bin küçük yatırımcıyı kapsadığını söyleyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı beş ismin operasyonun merkezinde yer aldığını öne sürdü.

Konuşmasında Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2,2 milyar lira çektiği iddiasını hatırlatan Özel, Nacar'a ilişkin 20 milyar liralık iddiayı '3 bin 333 apartman dairesi parası' diye tarif etti ve 'Peki bu parayı kim kazanmış?' diye sordu. Ardından Bodrum iddiasına geçti: 'En yakın arkadaşıyla baş başa tatil yapmış. Kimmiş? AK Parti Sözcüsü Sayın Ömer Çelik. Bodrum'da beraber tatil yapmışlar.' Çelik'in bu iddiaya ilişkin bir yanıtı henüz aktarılmadı.

Özel ayrıca iktidarın 'Türkiye Yüzyılı' sloganını da hedef aldı: 'Bundan sonra Türkiye Yüzyılı yazısını gören, yüzyılın soygununu hatırlasın.'

Nacar, E-Data'nın eşit paylı üç ortağından biri olarak dosyaya girdi

Nacar, E-Data'nın eşit paylı üç ortağından biri olarak dosyaya girdi

Osman Arıkan Nacar, 1977 Adana doğumlu bir doktor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001'de mezun olan Nacar, 2002-2008 arasında beyin cerrahisi uzmanlık eğitimi aldı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu başkanlığı gibi görevlerde bulundu, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı yaptı. AK Parti'den 2015 ve 2018'de milletvekili aday adayı oldu, ancak listeye alınmadı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na düşen bildirime göre E-Data Teknoloji'nin yüzde 63,85'lik payı 11-12 Ağustos 2026'da devredildi; Nacar, Ali Göl ve İsmet Köksal'ın her biri yüzde 21,28 oranında hissedar oldu. Göl fon soruşturması kapsamında tutuklandı, Nacar'ın ise yurt dışında olduğu öne sürülüyor.

Özel AKP'ye geçme iddiaları basına yansıyan belediye başkanları için ise 'Baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler hain oğlu haindir.' ifadelerini kullandı.

Nacar'ın avukatları 4 Ekim'de yaptıkları açıklamada, müvekkilleri hakkında herhangi bir yargı sürecinin başlatılmadığını ve kendisine yönelik bir suçlama yöneltilmediğini belirtti. Nacar'ın kamu görevinden 2018'de ayrıldığı da aktarıldı.

Bodrum iddiası Özel'le sınırlı kalmadı. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre de basın toplantısında Ömer Çelik'e seslenerek Nacar'la yakın zamanda Bodrum'da birlikte tatil yapıp yapmadığını, birlikte Ankara'ya dönüp dönmediklerini sordu. Nacar'ın şu an nerede olduğu ve kazancın gerçek tutarı hâlâ net değil.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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