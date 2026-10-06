Özgür Özel: Osman Arıkan Nacar, Fatma Betül Sayan Kaya'dan 10 Kat Fazla Kazanmış

Osman Arıkan Nacar, 1977 Adana doğumlu bir doktor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001'de mezun olan Nacar, 2002-2008 arasında beyin cerrahisi uzmanlık eğitimi aldı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu başkanlığı gibi görevlerde bulundu, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı yaptı. AK Parti'den 2015 ve 2018'de milletvekili aday adayı oldu, ancak listeye alınmadı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na düşen bildirime göre E-Data Teknoloji'nin yüzde 63,85'lik payı 11-12 Ağustos 2026'da devredildi; Nacar, Ali Göl ve İsmet Köksal'ın her biri yüzde 21,28 oranında hissedar oldu. Göl fon soruşturması kapsamında tutuklandı, Nacar'ın ise yurt dışında olduğu öne sürülüyor.

Özel AKP'ye geçme iddiaları basına yansıyan belediye başkanları için ise 'Baskılara boyun eğmeyip içeride aslanlar gibi yatıp partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler hain oğlu haindir.' ifadelerini kullandı.

Nacar'ın avukatları 4 Ekim'de yaptıkları açıklamada, müvekkilleri hakkında herhangi bir yargı sürecinin başlatılmadığını ve kendisine yönelik bir suçlama yöneltilmediğini belirtti. Nacar'ın kamu görevinden 2018'de ayrıldığı da aktarıldı.

Bodrum iddiası Özel'le sınırlı kalmadı. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre de basın toplantısında Ömer Çelik'e seslenerek Nacar'la yakın zamanda Bodrum'da birlikte tatil yapıp yapmadığını, birlikte Ankara'ya dönüp dönmediklerini sordu. Nacar'ın şu an nerede olduğu ve kazancın gerçek tutarı hâlâ net değil.