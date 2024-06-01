Özgür Demirtaş’ın “En Büyük Sıkıntı” Paylaşımı: “Finansal Okur Yazar” Tanımı Tepki Çekti
Özgür Demirtaş’ın “En Büyük Sıkıntı” Paylaşımı: “Finansal Okur Yazar” Tanımı Tepki Çekti
Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın, alt gelir grubuyla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Demirtaş, asgari ücrete ara zam yapılmaması halinde yıl sonuna doğru alım gücünün çok düşeceğini ifade etti. Düşen alım gücü nedeniyle, alt gelir grubunun “Finansal Okur Yazar” olmaması sebebiyle sorun yaşayacağını söyleyen Demirtaş’a sosyal medyada tepki geldi.
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Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmaması durumunda yaşanacakları ifade etti.
“Temmuz ayında Asgari Ücrete zam yapılmaması durumunda, yıl sonuna doğru, Alt Gelir Grubu, yakın tarihimizin en büyük alım gücü sıkıntısına düşecek. Alt Gelir grubu, Finansal Okur Yazar olmamasının sonucunu yaşıyor maalesef.”
Demirtaş’ın yaşancak sıkıntıyı finansal okur yazarlara bağlaması sosyal medyada da konuşuldu.
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