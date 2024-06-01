Özgür Demirtaş’ın “En Büyük Sıkıntı” Paylaşımı: “Finansal Okur Yazar” Tanımı Tepki Çekti

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın, alt gelir grubuyla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Demirtaş, asgari ücrete ara zam yapılmaması halinde yıl sonuna doğru alım gücünün çok düşeceğini ifade etti. Düşen alım gücü nedeniyle, alt gelir grubunun “Finansal Okur Yazar” olmaması sebebiyle sorun yaşayacağını söyleyen Demirtaş’a sosyal medyada tepki geldi.