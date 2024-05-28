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Özgür Demirtaş, Zeytinyağlı Yaprak Sarma Fiyatına İsyan Etti: "Başka Söz Söylememe Gerek Kalmadı"

Özgür Demirtaş, Zeytinyağlı Yaprak Sarma Fiyatına İsyan Etti: "Başka Söz Söylememe Gerek Kalmadı"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.05.2024 - 11:53

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomiyle ilgili sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Demirtaş, bu kez zeytinyağlı sarma fiyatına isyan etti. Edilmeyecek gibi de değildi.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yıllardır ekonomiyle ilgili söylemlerinde uyarıda bulunuyordu. İzlenen politikaların yaratacağı sonuçları yıllar önce söyleyen Demirtaş, sosyal medyada da paylaşımlarına devam ediyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yıllardır ekonomiyle ilgili söylemlerinde uyarıda bulunuyordu. İzlenen politikaların yaratacağı sonuçları yıllar önce söyleyen Demirtaş, sosyal medyada da paylaşımlarına devam ediyor.

Demirtaş, son olarak aylar öncesinde yayılan bu zeytinyağlı sarma fiyatının yeniden gündem olmasıyla "söyleyecek sözü kalmadığını" belirtti: "Benim başka bir söz söylememe gerek kalmadı…"

Demirtaş, son olarak aylar öncesinde yayılan bu zeytinyağlı sarma fiyatının yeniden gündem olmasıyla "söyleyecek sözü kalmadığını" belirtti: "Benim başka bir söz söylememe gerek kalmadı…"
twitter.com

Özgür Demirtaş'ın paylaşımını yorumlayan Armağan Çağlayan'ın anlatımı iştah açarken,

Özgür Demirtaş'ın paylaşımını yorumlayan Armağan Çağlayan'ın anlatımı iştah açarken,
twitter.com

Uzmanlar da ironiyle de olsa maliyetleri hatırlattı.

Uzmanlar da ironiyle de olsa maliyetleri hatırlattı.
twitter.com

Fiyat örnekleri de görülürken,

Fiyat örnekleri de görülürken,
twitter.com
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Yurt dışı örnekleri de unutulmadı.

Yurt dışı örnekleri de unutulmadı.
twitter.com

Özgür Demirtaş'ın söylemleri de hatırlanırken,

Özgür Demirtaş'ın söylemleri de hatırlanırken,
twitter.com

Sosyal medya tepkileri de gecikmedi.

Sosyal medya tepkileri de gecikmedi.
twitter.com

İşte Demirtaş'ın zeytinyağlı sarma paylaşımına yorumlardan bazıları.

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Evde yapmak daha uyguna gelir mi?

Evde yapmak daha uyguna gelir mi?
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