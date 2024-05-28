Özgür Demirtaş, Zeytinyağlı Yaprak Sarma Fiyatına İsyan Etti: "Başka Söz Söylememe Gerek Kalmadı"
Özgür Demirtaş, Zeytinyağlı Yaprak Sarma Fiyatına İsyan Etti: "Başka Söz Söylememe Gerek Kalmadı"
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomiyle ilgili sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Demirtaş, bu kez zeytinyağlı sarma fiyatına isyan etti. Edilmeyecek gibi de değildi.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yıllardır ekonomiyle ilgili söylemlerinde uyarıda bulunuyordu. İzlenen politikaların yaratacağı sonuçları yıllar önce söyleyen Demirtaş, sosyal medyada da paylaşımlarına devam ediyor.
Demirtaş, son olarak aylar öncesinde yayılan bu zeytinyağlı sarma fiyatının yeniden gündem olmasıyla "söyleyecek sözü kalmadığını" belirtti: "Benim başka bir söz söylememe gerek kalmadı…"
Özgür Demirtaş'ın paylaşımını yorumlayan Armağan Çağlayan'ın anlatımı iştah açarken,
Uzmanlar da ironiyle de olsa maliyetleri hatırlattı.
Fiyat örnekleri de görülürken,
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Yurt dışı örnekleri de unutulmadı.
Özgür Demirtaş'ın söylemleri de hatırlanırken,
Sosyal medya tepkileri de gecikmedi.
İşte Demirtaş'ın zeytinyağlı sarma paylaşımına yorumlardan bazıları.
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