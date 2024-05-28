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Ebrar Karakurt'a "Şımarık" Diyen Hacı Yakışıklı ile Özgür Demirtaş'ın "Kanıma Dokunuyorsunuz" Tartışması

Ebrar Karakurt'a "Şımarık" Diyen Hacı Yakışıklı ile Özgür Demirtaş'ın "Kanıma Dokunuyorsunuz" Tartışması

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.05.2024 - 14:46

ABD uçuşunu uzun boylarıyla ekonomi sınıfında yapan, ülkenin gururu, 'Filenin Sultanları' Kadın A Milli Voleybol Takımı oyuncuları dert yanmıştı. Uçuş, federasyon, THY ve bakanlık tarafından açıklamalara maruz kalırken, gazeteci Hacı Yakışıklı ve Prof. Dr. Özgür Demirtaş arasında da tartışmaya neden oldu.

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A Milli Kadın Voleybol oyuncuları, Türkiye'yi başarıdan başarıya koştururken, 13 saatlik ABD uçuşunda yaklaşık 2 metrelik boylarıyla ekonomi sınıfında uçmak konusunda dert yanmışlardı.

A Milli Kadın Voleybol oyuncuları, Türkiye'yi başarıdan başarıya koştururken, 13 saatlik ABD uçuşunda yaklaşık 2 metrelik boylarıyla ekonomi sınıfında uçmak konusunda dert yanmışlardı.

Başka spor dallarında erkek milli takımların özel uçaklarla uçtuğu söz konusu olunca bu sitem de gündem olmuştu.

Federasyon, THY ve bakanlık tarafından açıklamalar gelmeye devam ederken, Filenin Sultanları'nın sitemleri de tartışma konusu oldu.

Federasyon, THY ve bakanlık tarafından açıklamalar gelmeye devam ederken, Filenin Sultanları'nın sitemleri de tartışma konusu oldu.

Açıklamalarıyla dönem dönem ilgi çeken bir isim olan gazeteci Hacı Yakışıklı, uçuş konusundaki yakınmaları şımarıklık olarak yorumladı.

Açıklamalarıyla dönem dönem ilgi çeken bir isim olan gazeteci Hacı Yakışıklı, uçuş konusundaki yakınmaları şımarıklık olarak yorumladı.
twitter.com

Şımarıklığını millet çekmek zorunda mı Ebrar Karakurt? Voleybol Federasyonu THY'yi bilgilendirmemiş ve Ebrar da business yerine ekonomi gitmiş! Suçu da Türk Hava Yolları'na atıyor. Bunlar beni ve ülkemi değil kendilerini temsil ediyorlar! Boş yapma Ebrar, seni hiç sevmiyorum!

Yakışıklı'nın paylaşımına Prof. Dr. Özgür Demirtaş da kayıtsız kalamamıştı: "Sen kimsin ya? Ebrar’ın Trilyonda biri kadar bu ülkeye faydan yok. Haddini bil. Allahın Trolü."

Yakışıklı'nın paylaşımına Prof. Dr. Özgür Demirtaş da kayıtsız kalamamıştı: "Sen kimsin ya? Ebrar’ın Trilyonda biri kadar bu ülkeye faydan yok. Haddini bil. Allahın Trolü."
twitter.com

Sonrasında Hacı Yakışıklı, isim vermeden Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun, zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünden alıntı paylaştı.

Sonrasında Hacı Yakışıklı, isim vermeden Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun, zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünden alıntı paylaştı.
twitter.com
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Demirtaş'ın da isim vermeden, "Filenin Sultanlarına Saldıran Sosyal Medya Trolleri: Siz bu vatanın evlatları değilsiniz. Utanıyorum sizden." paylaşımı hemen sonrasında denk geldi.

Demirtaş'ın da isim vermeden, "Filenin Sultanlarına Saldıran Sosyal Medya Trolleri: Siz bu vatanın evlatları değilsiniz. Utanıyorum sizden." paylaşımı hemen sonrasında denk geldi.
twitter.com

2 gün süren tartışmada sonunda Yakışıklı, Demirtaş'a yönelik paylaşım yaptı.

2 gün süren tartışmada sonunda Yakışıklı, Demirtaş'a yönelik paylaşım yaptı.
twitter.com

Kendisinin ekonomist olduğunu söyleyen Özgür Demirtaş bana çirkin ithamlarda bulunmuş. Hakkımda seviyesizce yorum yapmış. Cevap versen seviyesi sıfır, vermesen 'sustu' diyecekler. Ciddi bir tartışma yapsan belki küfredecek kadar seviyesiz! Neyse boş verelim şimdilik..

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın da cevabı gecikmedi: "Hacı bey cevap verin. Ama Allah aşkına bu ülkenin GURURU milli sporculara AHLAKSIZ demeyin Kanıma dokunuyorsunuz."

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın da cevabı gecikmedi: "Hacı bey cevap verin. Ama Allah aşkına bu ülkenin GURURU milli sporculara AHLAKSIZ demeyin Kanıma dokunuyorsunuz."
twitter.com

Hacı bey cevap verin. Ama Allah aşkına bu ülkenin GURURU milli sporculara AHLAKSIZ demeyin Kanıma dokunuyorsunuz. Beni delirtiyorsunuz. Laf edince de böyle efendi rollerine bürünüyorsunuz. Halbuki rollerine bürünmeyin. Hep efendi olun. Milli Sporculara Laf Etmeyin.

İkilinin tartışmasına yorumlar da gecikmedi.

İkilinin tartışmasına yorumlar da gecikmedi.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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