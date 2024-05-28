Ebrar Karakurt'a "Şımarık" Diyen Hacı Yakışıklı ile Özgür Demirtaş'ın "Kanıma Dokunuyorsunuz" Tartışması
Ebrar Karakurt'a "Şımarık" Diyen Hacı Yakışıklı ile Özgür Demirtaş'ın "Kanıma Dokunuyorsunuz" Tartışması
ABD uçuşunu uzun boylarıyla ekonomi sınıfında yapan, ülkenin gururu, 'Filenin Sultanları' Kadın A Milli Voleybol Takımı oyuncuları dert yanmıştı. Uçuş, federasyon, THY ve bakanlık tarafından açıklamalara maruz kalırken, gazeteci Hacı Yakışıklı ve Prof. Dr. Özgür Demirtaş arasında da tartışmaya neden oldu.
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A Milli Kadın Voleybol oyuncuları, Türkiye'yi başarıdan başarıya koştururken, 13 saatlik ABD uçuşunda yaklaşık 2 metrelik boylarıyla ekonomi sınıfında uçmak konusunda dert yanmışlardı.
Federasyon, THY ve bakanlık tarafından açıklamalar gelmeye devam ederken, Filenin Sultanları'nın sitemleri de tartışma konusu oldu.
Açıklamalarıyla dönem dönem ilgi çeken bir isim olan gazeteci Hacı Yakışıklı, uçuş konusundaki yakınmaları şımarıklık olarak yorumladı.
Yakışıklı'nın paylaşımına Prof. Dr. Özgür Demirtaş da kayıtsız kalamamıştı: "Sen kimsin ya? Ebrar’ın Trilyonda biri kadar bu ülkeye faydan yok. Haddini bil. Allahın Trolü."
Sonrasında Hacı Yakışıklı, isim vermeden Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun, zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünden alıntı paylaştı.
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Demirtaş'ın da isim vermeden, "Filenin Sultanlarına Saldıran Sosyal Medya Trolleri: Siz bu vatanın evlatları değilsiniz. Utanıyorum sizden." paylaşımı hemen sonrasında denk geldi.
2 gün süren tartışmada sonunda Yakışıklı, Demirtaş'a yönelik paylaşım yaptı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın da cevabı gecikmedi: "Hacı bey cevap verin. Ama Allah aşkına bu ülkenin GURURU milli sporculara AHLAKSIZ demeyin Kanıma dokunuyorsunuz."
İkilinin tartışmasına yorumlar da gecikmedi.
İşte o yorumlardan bazıları.
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