Ebrar Karakurt'a "Şımarık" Diyen Hacı Yakışıklı ile Özgür Demirtaş'ın "Kanıma Dokunuyorsunuz" Tartışması

Şımarıklığını millet çekmek zorunda mı Ebrar Karakurt? Voleybol Federasyonu THY'yi bilgilendirmemiş ve Ebrar da business yerine ekonomi gitmiş! Suçu da Türk Hava Yolları'na atıyor. Bunlar beni ve ülkemi değil kendilerini temsil ediyorlar! Boş yapma Ebrar, seni hiç sevmiyorum!