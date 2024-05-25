Özgür Demirtaş Korkuttu: “Sene Sonuna Kadar Çok Daha Kötüsü Gerçekleşecek, Pahalılığa İnanamayacaksınız”
Özgür Demirtaş Korkuttu: “Sene Sonuna Kadar Çok Daha Kötüsü Gerçekleşecek, Pahalılığa İnanamayacaksınız”
Özgür Demirtaş’ın, hayat pahalılığı ve enflasyonu değerlendirirken söyledikleri herkesin tüylerini diken diken etti! Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomideki mevcut durumu değerlendirdi ve 'Ne yazık ki, size iyi haberler veremem, sene sonuna kadar çok daha kötüsü gerçekleşecek, pahalılığa inanamayacaksınız” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekonomide alın gücü her geçen gün azalıyor, fiyatlar da her geçen gün yükselmeye devam ediyor.
Dar ve orta gelirliler, sürekli artan ve önlenemez fiyatlarda ilgili ne yapacağını bilemezken Özgür Demirtaş’ın yorumu korkuya korku ekledi!
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonominin mevcut durumunu değerlendirerek geleceğe dair daha kötü senaryoların beklediğini vurguladı.
Demirtaş, ekonomik belirsizliklerin arttığını ve iyileşmenin uzun vadede gerçekleşeceğini belirtti.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kötü haberi verdi ve ekledi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın