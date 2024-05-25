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Özgür Demirtaş Korkuttu: “Sene Sonuna Kadar Çok Daha Kötüsü Gerçekleşecek, Pahalılığa İnanamayacaksınız”

Özgür Demirtaş Korkuttu: “Sene Sonuna Kadar Çok Daha Kötüsü Gerçekleşecek, Pahalılığa İnanamayacaksınız”

Zam özgür demirtaş
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.05.2024 - 17:18

Özgür Demirtaş’ın, hayat pahalılığı ve enflasyonu değerlendirirken söyledikleri herkesin tüylerini diken diken etti!  Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomideki mevcut durumu değerlendirdi ve 'Ne yazık ki, size iyi haberler veremem, sene sonuna kadar çok daha kötüsü gerçekleşecek, pahalılığa inanamayacaksınız” dedi. 

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Ekonomide alın gücü her geçen gün azalıyor, fiyatlar da her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

Ekonomide alın gücü her geçen gün azalıyor, fiyatlar da her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

Dar ve orta gelirliler, sürekli artan ve önlenemez fiyatlarda ilgili ne yapacağını bilemezken Özgür Demirtaş’ın yorumu korkuya korku ekledi!

Dar ve orta gelirliler, sürekli artan ve önlenemez fiyatlarda ilgili ne yapacağını bilemezken Özgür Demirtaş’ın yorumu korkuya korku ekledi!

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonominin mevcut durumunu değerlendirerek geleceğe dair daha kötü senaryoların beklediğini vurguladı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonominin mevcut durumunu değerlendirerek geleceğe dair daha kötü senaryoların beklediğini vurguladı.

Demirtaş, ekonomik belirsizliklerin arttığını ve iyileşmenin uzun vadede gerçekleşeceğini belirtti.

Demirtaş, ekonomik belirsizliklerin arttığını ve iyileşmenin uzun vadede gerçekleşeceğini belirtti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kötü haberi verdi ve ekledi:

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kötü haberi verdi ve ekledi:

“Alım gücü feci derecede düştü. Dar gelirli can çekişiyor. Maalesef size iyi haber veremiyorum:

Sene sonuna kadar ÇOK daha kötüsü gerçekleşecek. Alım gücünüz iyice düşecek. Pahalılığa inanamayacaksınız.

Ben ülkemi 10 YIL önce uyardım. DEFALARCA uyardım. Hepsi gerçek oldu.”

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