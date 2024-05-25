Özgür Demirtaş Korkuttu: “Sene Sonuna Kadar Çok Daha Kötüsü Gerçekleşecek, Pahalılığa İnanamayacaksınız”

Özgür Demirtaş’ın, hayat pahalılığı ve enflasyonu değerlendirirken söyledikleri herkesin tüylerini diken diken etti! Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomideki mevcut durumu değerlendirdi ve 'Ne yazık ki, size iyi haberler veremem, sene sonuna kadar çok daha kötüsü gerçekleşecek, pahalılığa inanamayacaksınız” dedi.