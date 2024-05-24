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Gazlı İçecek Sevenlere Kötü Haber: Kolaya Dev Zam 1 Haziran'da Geliyor!

Gazlı İçecek Sevenlere Kötü Haber: Kolaya Dev Zam 1 Haziran'da Geliyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.05.2024 - 16:05

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak şekilde kola başta olmak üzere gazlı içeceklere zam geldiğini duyurdu.

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Alkollü içeceklerden sonra sıra gazlı içeceklerin zammına geldi. Coca Cola ürünlerine gelen zammı TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu.

Alkollü içeceklerden sonra sıra gazlı içeceklerin zammına geldi. Coca Cola ürünlerine gelen zammı TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu.

Geçen haftalarda duyurduğu zammın netleştiğini duyuran Dündar'ın paylaştığı tabloda bazı ürünlerdeki zamların 5 Haziran'dan itibaren geçerli olacağı görülürken, zam oranı yüzde 12,5 ila 17,5 aralığında oldu.

Geçen haftalarda duyurduğu zammın netleştiğini duyuran Dündar'ın paylaştığı tabloda bazı ürünlerdeki zamların 5 Haziran'dan itibaren geçerli olacağı görülürken, zam oranı yüzde 12,5 ila 17,5 aralığında oldu.

1 litrelik kolanın fiyatı 30 TL'den 35 TL'ye çıktı.

Dündar, sosyal medya hesabında, "Daha önce duyurduğumuz Coca Cola zamlı ürün satış fiyatları. Buna göre Coca Cola 1 litre çeşitleri 35 TL, 330 kutu çeşitleri 30 TL oldu" dedi.

Dündar, sosyal medya hesabında, "Daha önce duyurduğumuz Coca Cola zamlı ürün satış fiyatları. Buna göre Coca Cola 1 litre çeşitleri 35 TL, 330 kutu çeşitleri 30 TL oldu" dedi.
twitter.com
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