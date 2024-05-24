Gazlı İçecek Sevenlere Kötü Haber: Kolaya Dev Zam 1 Haziran'da Geliyor!
Gazlı İçecek Sevenlere Kötü Haber: Kolaya Dev Zam 1 Haziran'da Geliyor!
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Alkollü içeceklerden sonra sıra gazlı içeceklerin zammına geldi. Coca Cola ürünlerine gelen zammı TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu.
Geçen haftalarda duyurduğu zammın netleştiğini duyuran Dündar'ın paylaştığı tabloda bazı ürünlerdeki zamların 5 Haziran'dan itibaren geçerli olacağı görülürken, zam oranı yüzde 12,5 ila 17,5 aralığında oldu.
Dündar, sosyal medya hesabında, "Daha önce duyurduğumuz Coca Cola zamlı ürün satış fiyatları. Buna göre Coca Cola 1 litre çeşitleri 35 TL, 330 kutu çeşitleri 30 TL oldu" dedi.
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