Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: 5 Yılda 2.5 Milyon Emekli Daha Geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi hakkında açıklamada bulundu. EYT ile 2 milyon kişinin emekli olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, 5 yılda içinde 2.5 milyon kişinin daha düzenleme ile emekli olacağını ifade etti.