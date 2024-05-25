Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: 5 Yılda 2.5 Milyon Emekli Daha Geliyor
Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: 5 Yılda 2.5 Milyon Emekli Daha Geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi hakkında açıklamada bulundu. EYT ile 2 milyon kişinin emekli olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, 5 yılda içinde 2.5 milyon kişinin daha düzenleme ile emekli olacağını ifade etti.
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düzenleme, geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yürürlüğe girmişti.
Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği programa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EYT kapsamında 2.5 milyon kişinin 5 yıl içinde emekli olacağını söyledi.
Bakan Işıkhan, emeklilere verilecek bayram ikramiye takviminin ise kısa zamanda açılanacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı son olarak tasarruf tedbirleri kapsamında kamuda servislerin kaldırılmasını değerlendirdi ve “Tasarruf tedbirleri ile ilgili ne gerekiyorsa hep birlikte elimizi taşın altına koymak zorundayız." ifadelerini kullandı.
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sonra da 10 k alıyoruz diye şikayet ederler. dua edin bu parayı alıyorsunuz
sen dua et ne dediğini bil aklını başından alırım.
38 yaşındaki insanları emekli ettiniz, bedelini çalışanlara ödetiyorsunuz. Ülkenin içinden geçtiniz be 😡
38 yaşında emekli olamıyosun eyt lide olsan
bence 18 yaşına gelen herkesi emekli edin de rahatlayın.