Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: 5 Yılda 2.5 Milyon Emekli Daha Geliyor

Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı: 5 Yılda 2.5 Milyon Emekli Daha Geliyor

EYT
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.05.2024 - 11:31

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi hakkında açıklamada bulundu. EYT ile 2 milyon kişinin emekli olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, 5 yılda içinde 2.5 milyon kişinin daha düzenleme ile emekli olacağını ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düzenleme, geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yürürlüğe girmişti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düzenleme, geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yürürlüğe girmişti.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği programa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EYT kapsamında 2.5 milyon kişinin 5 yıl içinde emekli olacağını söyledi.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği programa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EYT kapsamında 2.5 milyon kişinin 5 yıl içinde emekli olacağını söyledi.

Bakan Işıkhan, emeklilere verilecek bayram ikramiye takviminin ise kısa zamanda açılanacağını söyledi.

Bakan Işıkhan, emeklilere verilecek bayram ikramiye takviminin ise kısa zamanda açılanacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı son olarak tasarruf tedbirleri kapsamında kamuda servislerin kaldırılmasını değerlendirdi ve “Tasarruf tedbirleri ile ilgili ne gerekiyorsa hep birlikte elimizi taşın altına koymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı son olarak tasarruf tedbirleri kapsamında kamuda servislerin kaldırılmasını değerlendirdi ve “Tasarruf tedbirleri ile ilgili ne gerekiyorsa hep birlikte elimizi taşın altına koymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ahmetpamukupaagl

sonra da 10 k alıyoruz diye şikayet ederler. dua edin bu parayı alıyorsunuz

Kerem Senol

sen dua et ne dediğini bil aklını başından alırım.

Emel

38 yaşındaki insanları emekli ettiniz, bedelini çalışanlara ödetiyorsunuz. Ülkenin içinden geçtiniz be 😡

osman çift

38 yaşında emekli olamıyosun eyt lide olsan

Benj breeg

bence 18 yaşına gelen herkesi emekli edin de rahatlayın.