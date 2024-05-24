Emeklileri Bayram Öncesi Bekleyen Sürpriz: Sadece Bir Kerelik Olacağı İddia Edildi
Emeklileri Bayram Öncesi Bekleyen Sürpriz: Sadece Bir Kerelik Olacağı İddia Edildi
Emekli maaşlarında Kurban Bayramı öncesinde sürpriz bir karara imza atıldığı iddia edildi.
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Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı iddia edildi.
Emekli maaşları tarihinden önce ödenecek.
Bayram ikramiyesiyle birlikte emekli maaşlarının ödenmesinin 10-14 Haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor.
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