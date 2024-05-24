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Emeklileri Bayram Öncesi Bekleyen Sürpriz: Sadece Bir Kerelik Olacağı İddia Edildi

Emeklileri Bayram Öncesi Bekleyen Sürpriz: Sadece Bir Kerelik Olacağı İddia Edildi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.05.2024 - 10:31

Emekli maaşlarında Kurban Bayramı öncesinde sürpriz bir karara imza atıldığı iddia edildi.

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Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı iddia edildi.

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı iddia edildi.

CNN Türk iddiasına göre, emeklilerin bayram öncesi maaş alma talebi dikkate alındı.

Emekli maaşları tarihinden önce ödenecek.

Emekli maaşları tarihinden önce ödenecek.

Emeklilerin bayram hazırlıklarını yapması planlanırken, emekli maaşları normalde 17-26 Haziran tarihleri arasında hesaplara geçiyor. Ancak bir kereye mahsus olmak üzere bayrama özel öne çekilecek.

Bayram ikramiyesiyle birlikte emekli maaşlarının ödenmesinin 10-14 Haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor.

Bayram ikramiyesiyle birlikte emekli maaşlarının ödenmesinin 10-14 Haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor.

Ödemeler, emeklilerin Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı olmalarına göre ödenecek.

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