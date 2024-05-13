SGK Verilerine Göre Türkiye'de Emekli Sayısı Kaç? 1 Emekliye Kaç Çalışan Düşüyor?
SGK Verilerine Göre Türkiye'de Emekli Sayısı Kaç? 1 Emekliye Kaç Çalışan Düşüyor?
Türkiye'de emekli başına 1,5 çalışan bulunduğu hesaplandı.
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SGK verilerine göre, Türkiye'de 15 milyon 351 bin kişi emekli, malul, ölüm ile dul ve yetim aylığı alıyor.
Kaç milyon emekli var?
2020 yılına oranla çalışan sayısı 1 milyon 752 bin 53 kişi artarken, EYT'nin eklenmesiyle pasif sigortalı sayısı da 2 milyon 860 bin 797 kişi artış gösterdi.
Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olması için Türkiye'de sigortalı çalışan sayısının artırılması gerektiğini belirten Ergün, uluslararası standartlara göre sosyal güvenlik sisteminde 4 çalışana karşı 1 emekli olması gerektiğini açıkladı.
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