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SGK Verilerine Göre Türkiye'de Emekli Sayısı Kaç? 1 Emekliye Kaç Çalışan Düşüyor?

SGK Verilerine Göre Türkiye'de Emekli Sayısı Kaç? 1 Emekliye Kaç Çalışan Düşüyor?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.05.2024 - 18:21

Türkiye'de emekli başına 1,5 çalışan bulunduğu hesaplandı.

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SGK verilerine göre, Türkiye'de 15 milyon 351 bin kişi emekli, malul, ölüm ile dul ve yetim aylığı alıyor.

SGK verilerine göre, Türkiye'de 15 milyon 351 bin kişi emekli, malul, ölüm ile dul ve yetim aylığı alıyor.

T24 haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Şubat 2024 itibarıyla 18 milyon 400 bin 671 kişi SSK'dan 4a statüsünde, 3 milyon 44 bin 555 kişi Bağ-Kur'dan 4b statüsünde, 3 milyon 651 bin 374 kişi Emekli Sandığı'ndan 4c statüsünde olmak üzere toplamda 25 milyon 96 bin 600 kişi aktif sigortalı çalışan statüsünde prim ödüyor.

Kaç milyon emekli var?

Kaç milyon emekli var?

Emeklilerin ise 10 milyon 331 bin 697 kişi SSK üzerinden, 2 milyon 715 bin 100 kişi Bağ-Kur üzerinden, 2 milyon 304 bin 714 kişi Emekli Sandığı üzerinden toplada 15 milyon 351 bin 511 kişi emekli, malul, ölüm ve dul ve yetim aylığı alıyor. Kısaca bu kişiler pasif sigortalı statüsünde yer alıyor.

2020 yılına oranla çalışan sayısı 1 milyon 752 bin 53 kişi artarken, EYT'nin eklenmesiyle pasif sigortalı sayısı da 2 milyon 860 bin 797 kişi artış gösterdi.

2020 yılına oranla çalışan sayısı 1 milyon 752 bin 53 kişi artarken, EYT'nin eklenmesiyle pasif sigortalı sayısı da 2 milyon 860 bin 797 kişi artış gösterdi.

Sosyal güvenlik sisteminde toplam 25 milyon 96 bin 600 kişi çalışan olarak prim öderken, 15 milyon 351 bin 511 kişiyi finanse ediyor. 

Aktif sigortalıların pasif sigortalılara oranı 1,63 düzeyine gerilerken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, SGK'nin aktüeryal dengesinin olumsuz olduğunu belirtti.

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olması için Türkiye'de sigortalı çalışan sayısının artırılması gerektiğini belirten Ergün, uluslararası standartlara göre sosyal güvenlik sisteminde 4 çalışana karşı 1 emekli olması gerektiğini açıkladı.

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olması için Türkiye'de sigortalı çalışan sayısının artırılması gerektiğini belirten Ergün, uluslararası standartlara göre sosyal güvenlik sisteminde 4 çalışana karşı 1 emekli olması gerektiğini açıkladı.

Tablonun tersine çevrilmesi için istihdamın artması gerektiğini savunan Ergün, kayıt dışıyla da etkin mücadele edilmesi gerektiğini savundu.

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