SGK Verilerine Göre Türkiye'de Emekli Sayısı Kaç? 1 Emekliye Kaç Çalışan Düşüyor?

T24 haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Şubat 2024 itibarıyla 18 milyon 400 bin 671 kişi SSK'dan 4a statüsünde, 3 milyon 44 bin 555 kişi Bağ-Kur'dan 4b statüsünde, 3 milyon 651 bin 374 kişi Emekli Sandığı'ndan 4c statüsünde olmak üzere toplamda 25 milyon 96 bin 600 kişi aktif sigortalı çalışan statüsünde prim ödüyor.