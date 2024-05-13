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Emekli Maaşlarına 3 Farklı Zam Formülü Masada: En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Emekli Maaşlarına 3 Farklı Zam Formülü Masada: En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.05.2024 - 17:45

Memur ve emekli maaşlarında ara zam için geri sayım sürerken, milyonlarca memur ve emekli zam hesaplaması yapıyor. 2024'ün ilk 4 ayının enflasyon verileri belli olurken, Merkez Bankası da Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yükseltmişti. Gözler yeniden maaş zamlarında olurken, emekli maaşlarına zam için 3 farklı formül ortaya çıktı.

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Nisan ayı enflasyon verilerinin belli olması sonrası Merkez Bankası’nın da enflasyon tahminini artırmasıyla gözler Temmuz ayında memur ve emeklilerin alacağı ara zamma çevrildi.

Nisan ayı enflasyon verilerinin belli olması sonrası Merkez Bankası’nın da enflasyon tahminini artırmasıyla gözler Temmuz ayında memur ve emeklilerin alacağı ara zamma çevrildi.

Emeklilere yönelik 3 farklı zam formülü konuşulurken, en düşük emekli maaşının da değişimine yönelik kulis bilgileri bulunuyor. 

Milliyet'in haberine göre, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, enflasyonun Mayıs ayında beklenen yıllık yüzde 75 zirvesiyle birlikte ara zam hesaplamalarında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ilk 4 ayı için yüzde 18,72 oranında enflasyon farkının kesinleştiğine işaret etti.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon beklentisinin Mayıs ayında yüzde 3, Haziran ayında da yüzde 2,54 olan beklentileriyle ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 25,39 olması tahmin ediliyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon beklentisinin Mayıs ayında yüzde 3, Haziran ayında da yüzde 2,54 olan beklentileriyle ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 25,39 olması tahmin ediliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı bu fark olurken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeyle bu orandaki enflasyonla yüzde 19,39 oranında bir maaş zammı ya da enflasyon farkı alacağı öngörülüyor.

Kulislerde konuşulan 3 farklı zam formülü ise, taban (en düşük) maaşın artırılması, refah payı ve kök maaşa seyyanen zamdan oluşuyor.

Kulislerde konuşulan 3 farklı zam formülü ise, taban (en düşük) maaşın artırılması, refah payı ve kök maaşa seyyanen zamdan oluşuyor.

İlk formül olan taban maaşın artırılması, mevcut durumda 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının 12 bin 500 ile 15 bin lira seviyelerine çıkması olurken, 16 milyon emeklinin yaklaşık 7 milyonunun taban aylık aldığı biliniyor.

İlk formül olan taban maaşın artırılması, mevcut durumda 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının 12 bin 500 ile 15 bin lira seviyelerine çıkması olurken, 16 milyon emeklinin yaklaşık 7 milyonunun taban aylık aldığı biliniyor.

2000 sonrası emeklilerde kök maaşların çok düşük kalmasıyla, Hazine'nin sağladığı desteğe karşın bu zam oranları etkisiz kalacak.

Enflasyon farkına refah payı eklenmesi ise daha önceki uygulamalardan da biliniyor.

Enflasyon farkına refah payı eklenmesi ise daha önceki uygulamalardan da biliniyor.

Yılmaz, bu dönem için özellikle memur emeklilerine refah payı ekleneceğini tahmin ederken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranının yüzde 25,39 olmasıyla aradaki 6 puanlık farkın memur emeklilerine refah payı olarak verilebileceğini belirtti.

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Üçüncü formülde de kök maaşa seyyanen zam da bütçe dengelerini değiştirebilecek bir gelişme oluyor. "Bu ihtimali biraz uzak görüyorum" diyen Yılmaz, taban aylığın altında kalan kök maaşı düşük olanlara yapılacak seyyanen zammın emekliler içinde huzursuzluk yaratabileceği de "seyyanen zam" olasılığını düşürüyor.

Üçüncü formülde de kök maaşa seyyanen zam da bütçe dengelerini değiştirebilecek bir gelişme oluyor. "Bu ihtimali biraz uzak görüyorum" diyen Yılmaz, taban aylığın altında kalan kök maaşı düşük olanlara yapılacak seyyanen zammın emekliler içinde huzursuzluk yaratabileceği de "seyyanen zam" olasılığını düşürüyor.
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