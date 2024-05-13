Emekli Maaşlarına 3 Farklı Zam Formülü Masada: En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Emekli Maaşlarına 3 Farklı Zam Formülü Masada: En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Memur ve emekli maaşlarında ara zam için geri sayım sürerken, milyonlarca memur ve emekli zam hesaplaması yapıyor. 2024'ün ilk 4 ayının enflasyon verileri belli olurken, Merkez Bankası da Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yükseltmişti. Gözler yeniden maaş zamlarında olurken, emekli maaşlarına zam için 3 farklı formül ortaya çıktı.
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Nisan ayı enflasyon verilerinin belli olması sonrası Merkez Bankası’nın da enflasyon tahminini artırmasıyla gözler Temmuz ayında memur ve emeklilerin alacağı ara zamma çevrildi.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon beklentisinin Mayıs ayında yüzde 3, Haziran ayında da yüzde 2,54 olan beklentileriyle ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 25,39 olması tahmin ediliyor.
Kulislerde konuşulan 3 farklı zam formülü ise, taban (en düşük) maaşın artırılması, refah payı ve kök maaşa seyyanen zamdan oluşuyor.
İlk formül olan taban maaşın artırılması, mevcut durumda 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının 12 bin 500 ile 15 bin lira seviyelerine çıkması olurken, 16 milyon emeklinin yaklaşık 7 milyonunun taban aylık aldığı biliniyor.
Enflasyon farkına refah payı eklenmesi ise daha önceki uygulamalardan da biliniyor.
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Üçüncü formülde de kök maaşa seyyanen zam da bütçe dengelerini değiştirebilecek bir gelişme oluyor. "Bu ihtimali biraz uzak görüyorum" diyen Yılmaz, taban aylığın altında kalan kök maaşı düşük olanlara yapılacak seyyanen zammın emekliler içinde huzursuzluk yaratabileceği de "seyyanen zam" olasılığını düşürüyor.
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