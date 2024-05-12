Özgür Demirtaş "Ekonomi İyi" Diyenlere Zengin Tespitiyle Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Özgür Demirtaş "Ekonomi İyi" Diyenlere Zengin Tespitiyle Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak ekonominin kötü olmadığını savunup örneklendirmede 'Madem ekonomi kötü: Neden AVM’ler dolu, neden yollar dolu, neden oteller dolu?' sorularını yöneltenlere sinirlenen Özgür Demirtaş, açtı ağzını yumdu gözünü.
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Sosyal medya hesabından yaptığı gündeme ve ekonomiye ilişkin yorumlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yine bir isyan paylaşımıyla gündeme geldi.
Özgür Demirtaş, ekonominin kötü olmadığı yönündeki görüşlerini AVM'lerin çok kalabalık olması, bireysel araç alımının artışı, otellerde rezervasyona yer bulunmaması gibi örneklerle dile getirenlere öfke saçtı.
"Türkiye’de mülteciler hariç 80 milyon yaşar. 10 milyonu zengin, 20 milyonu orta direk, 50 milyonu fakir."
"Satılık beyninle anladın mı? Yoksa Özgür Demirtaş basit anlatımı ile bir daha anlatayım mı?"
Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı:
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