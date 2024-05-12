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Özgür Demirtaş "Ekonomi İyi" Diyenlere Zengin Tespitiyle Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

Özgür Demirtaş "Ekonomi İyi" Diyenlere Zengin Tespitiyle Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

özgür demirtaş
GNS
GNS - Onedio Editörü
12.05.2024 - 11:06

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak ekonominin kötü olmadığını savunup örneklendirmede 'Madem ekonomi kötü: Neden AVM’ler dolu, neden yollar dolu, neden oteller dolu?' sorularını yöneltenlere sinirlenen Özgür Demirtaş, açtı ağzını yumdu gözünü.

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Sosyal medya hesabından yaptığı gündeme ve ekonomiye ilişkin yorumlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yine bir isyan paylaşımıyla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı gündeme ve ekonomiye ilişkin yorumlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yine bir isyan paylaşımıyla gündeme geldi.

Twitter (X) hesabı üzerinden sık sık paylaşım yapan ve düşüncelerini gündeme getiren Özgür Demirtaş, bu sefer de ekonominin kötü olduğu görüşünü haksız çıkarmaya yönelik söylemlere karşı verdiği cevapla dikkat çekti.

Özgür Demirtaş, ekonominin kötü olmadığı yönündeki görüşlerini AVM'lerin çok kalabalık olması, bireysel araç alımının artışı, otellerde rezervasyona yer bulunmaması gibi örneklerle dile getirenlere öfke saçtı.

Özgür Demirtaş, ekonominin kötü olmadığı yönündeki görüşlerini AVM'lerin çok kalabalık olması, bireysel araç alımının artışı, otellerde rezervasyona yer bulunmaması gibi örneklerle dile getirenlere öfke saçtı.

Bahsi geçen tüm aktivitelerin zenginlere yönelik olduğunu söyleyen Demirtaş, 'Deliriyorum' diye başladığı sözlerini 'Bak AKTROL: Senin bile anlayacağın şekilde anlatayım:' diyerek sürdürdü.

"Türkiye’de mülteciler hariç 80 milyon yaşar. 10 milyonu zengin, 20 milyonu orta direk, 50 milyonu fakir."

"Türkiye’de mülteciler hariç 80 milyon yaşar. 10 milyonu zengin, 20 milyonu orta direk, 50 milyonu fakir."

'Diyorlar ki madem ekonomi kötü: Neden AVM’ler dolu, neden yollar dolu, neden oteller dolu? Bak AKTROL: Senin bile anlayacağın şekilde anlatayım: Türkiye’de mülteciler hariç 80 milyon yaşar. 10 milyonu zengin, 20 milyonu orta direk, 50 milyonu fakir.'

"Satılık beyninle anladın mı? Yoksa Özgür Demirtaş basit anlatımı ile bir daha anlatayım mı?"

"Satılık beyninle anladın mı? Yoksa Özgür Demirtaş basit anlatımı ile bir daha anlatayım mı?"

'AKP zengini ultra zengin yaptı, orta direği sildi süpürdü, fakiri daha fakir yaptı. Ultra zengin AVM’ye haftada bir gidiyorsa artık üç gitmeye, bir araba alıyorsa artık üç almaya, tatile bir hafta gidiyorsa artık üç hafta gitmeye başladı… Gördüğün kalabalıklar aynı kişiler.'

Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı:

Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı:
twitter.com

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