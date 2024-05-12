Özgür Demirtaş "Ekonomi İyi" Diyenlere Zengin Tespitiyle Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

'AKP zengini ultra zengin yaptı, orta direği sildi süpürdü, fakiri daha fakir yaptı. Ultra zengin AVM’ye haftada bir gidiyorsa artık üç gitmeye, bir araba alıyorsa artık üç almaya, tatile bir hafta gidiyorsa artık üç hafta gitmeye başladı… Gördüğün kalabalıklar aynı kişiler.'