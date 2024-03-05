Özer Sencar’ın İddiası: “Ankara’da Mansur Yavaş 14 Puan Önde”
Özer Sencar’ın İddiası: “Ankara’da Mansur Yavaş 14 Puan Önde”
Yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kala adaylar çalışmalarına devam ediyor. Anket şirketleri ise seçim sonuçlarını önceden tahmin edebilmek için yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşıyor. Metropoll Araştırma’nın sahibi Özer Sencar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı (ABB) için ilginç bir iddia ortaya attı.
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Özer Sancar, ABB için şubat ayında yaptıkları araştırmanın sonuçları hakkında konuştu.
Sözcü TV’de yayınlanan programa katılan Sancar, CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok’ta 14 puan önde olduğunu ifade etti.
Özer Sencar’ın açıklaması 👇
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