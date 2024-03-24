Özellikle İstanbul ve Ankara Dikkatli Olmalı: Meteoroloji'den Şiddetli Fırtına Uyarısı!
Özellikle İstanbul ve Ankara Dikkatli Olmalı: Meteoroloji'den Şiddetli Fırtına Uyarısı!
Mart ayının sonuna doğru yaklaşırken hava durumundaki değişimler vatandaşların kafasını karıştırıyor. Kimi illerde kar yağarkeni kimi iller son günlerde sıcak ve günlük güneşlik bir bahar havasıyla karşı karşıya. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır sözünü bir kez daha hatırlatan Meteoroloji, şiddetli fırtına uyarısıyla vatandaşların dikkatini çekti. Peki hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Ülkenin bir kesiminde kar, karla karışık yağmur etkisini gösterirken, bir kesiminde günlük güneşlik bir bahar havası olması dikkatlerden kaçmıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hızı saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Diğer bir yandan İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen şiddetli fırtına dolayısıyla vatandaşları uyardı ve "tedbirli olunmalıdır." dedi.
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Bir uyarı da şiddetli fırtınanın etki edeceği söylenen Ankara'dan geldi.
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