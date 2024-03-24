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Özellikle İstanbul ve Ankara Dikkatli Olmalı: Meteoroloji'den Şiddetli Fırtına Uyarısı!

Özellikle İstanbul ve Ankara Dikkatli Olmalı: Meteoroloji'den Şiddetli Fırtına Uyarısı!

hava durumu
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.03.2024 - 17:55

Mart ayının sonuna doğru yaklaşırken hava durumundaki değişimler vatandaşların kafasını karıştırıyor. Kimi illerde kar yağarkeni kimi iller son günlerde sıcak ve günlük güneşlik bir bahar havasıyla karşı karşıya. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır sözünü bir kez daha hatırlatan Meteoroloji, şiddetli fırtına uyarısıyla vatandaşların dikkatini çekti. Peki hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Mart ayının sonuna doğru yaklaşırken, vatandaşlar bir yandan hava durumunun düzelmeye başlamasını ve baharın gelmesini beklerken, diğer yandan umulmadık hava koşullarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkenin bir kesiminde kar, karla karışık yağmur etkisini gösterirken, bir kesiminde günlük güneşlik bir bahar havası olması dikkatlerden kaçmıyor.

Ülkenin bir kesiminde kar, karla karışık yağmur etkisini gösterirken, bir kesiminde günlük güneşlik bir bahar havası olması dikkatlerden kaçmıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre 24 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında şiddetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hızı saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hızı saatte 70 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına dolayısıyla oluşabilecek her türlü sorun açısından vatandaşların dikkatli olması ve önlem alması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Diğer bir yandan İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen şiddetli fırtına dolayısıyla vatandaşları uyardı ve "tedbirli olunmalıdır." dedi.

Diğer bir yandan İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen şiddetli fırtına dolayısıyla vatandaşları uyardı ve "tedbirli olunmalıdır." dedi.

'#Marmara’da #rüzgarın, #Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde #fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. 

⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

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Bir uyarı da şiddetli fırtınanın etki edeceği söylenen Ankara'dan geldi.

Bir uyarı da şiddetli fırtınanın etki edeceği söylenen Ankara'dan geldi.

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; 

Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli be tedbirli olunmalıdır…'

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