Özellikle İstanbul ve Ankara Dikkatli Olmalı: Meteoroloji'den Şiddetli Fırtına Uyarısı!

Mart ayının sonuna doğru yaklaşırken hava durumundaki değişimler vatandaşların kafasını karıştırıyor. Kimi illerde kar yağarkeni kimi iller son günlerde sıcak ve günlük güneşlik bir bahar havasıyla karşı karşıya. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır sözünü bir kez daha hatırlatan Meteoroloji, şiddetli fırtına uyarısıyla vatandaşların dikkatini çekti. Peki hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı...