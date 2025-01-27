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Özel Okul Velilerinin Dikkatine! Özel Okulların Diğer Ücretler ve Genel Gider Ücretleri Taleplerine Uyarı

Özel Okul Velilerinin Dikkatine! Özel Okulların Diğer Ücretler ve Genel Gider Ücretleri Taleplerine Uyarı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.01.2025 - 10:32 Son Güncelleme: 27.01.2025 - 10:38

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarını başlatan bazı özel okulların velilerden belirli bir hizmetin karşılığı olmayan 'genel gider' ve 'diğer ücretler' adı altında ek ücret talep etmesinin yasal düzenlemelere aykırı olduğu bildirildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların somut bir hizmeti ifade etmeyen "diğer ücretler" veya "genel gider" adı altında velilerden ek ücret talep edilemeyeceğine ilişkin tüm illere yazı gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların somut bir hizmeti ifade etmeyen "diğer ücretler" veya "genel gider" adı altında velilerden ek ücret talep edilemeyeceğine ilişkin tüm illere yazı gönderdi.

Yazıda 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları kapsamında ücretlerini ilan eden bazı özel okulların "genel gider", "diğer ücret" gibi başlıklarla velilerden ücret talep ettiklerine dair Bakanlığa şikâyetler ulaştığı belirtilerek "Özel Öğretim Kurumları Kanunu" ve "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" nde yer alan ilgili hükümlere işaret edildi.

Yazıda 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları kapsamında ücretlerini ilan eden bazı özel okulların "genel gider", "diğer ücret" gibi başlıklarla velilerden ücret talep ettiklerine dair Bakanlığa şikâyetler ulaştığı belirtilerek "Özel Öğretim Kurumları Kanunu" ve "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" nde yer alan ilgili hükümlere işaret edildi.

Mevzuatta, her okulun farklı bir hizmet yelpazesi olabileceğinden hareketle, "benzeri hizmetler" ifadesinin yer aldığının aktarıldığı yazıda, Bakanlığa ulaşan şikâyetlere istinaden bazı özel okulların bu başlığı amacına uygun olarak kullanmadıkları belirtildi.

Mevzuatta, her okulun farklı bir hizmet yelpazesi olabileceğinden hareketle, "benzeri hizmetler" ifadesinin yer aldığının aktarıldığı yazıda, Bakanlığa ulaşan şikâyetlere istinaden bazı özel okulların bu başlığı amacına uygun olarak kullanmadıkları belirtildi.

"Benzeri hizmetler" kavramının kendisinden önceki hizmetlerin benzerini ifade ettiği ve somut bir hizmeti işaret ettiği belirtilen yazıda, şu uyarılarda bulunuldu:

"Benzeri hizmetler" kavramının kendisinden önceki hizmetlerin benzerini ifade ettiği ve somut bir hizmeti işaret ettiği belirtilen yazıda, şu uyarılarda bulunuldu:

'Öğrencinin tam olarak alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime müteallik olmayan veya ilerde çıkacağı tahmin edilen bir harcama için peşinen ücret toplama mahiyetinde olan 'genel gider', 'diğer ücretler' adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı, Kanun ve Yönetmelik'le getirilen sınırlamaları aşmaya dönük uygulamalar olduğu açıktır.'

Bakanlığın yazısında, okulların belirli bir hizmetin karşılığı olmayan hiçbir ücreti tespit ve ilan edemeyeceği, "genel gider, diğer ücretler" adı altında ücret alamayacağı, aksi durumlar için mevzuatta müeyyidelerin bulunduğu uyarısı yapıldı.

Bakanlığın yazısında, okulların belirli bir hizmetin karşılığı olmayan hiçbir ücreti tespit ve ilan edemeyeceği, "genel gider, diğer ücretler" adı altında ücret alamayacağı, aksi durumlar için mevzuatta müeyyidelerin bulunduğu uyarısı yapıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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