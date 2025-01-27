Özel Okul Velilerinin Dikkatine! Özel Okulların Diğer Ücretler ve Genel Gider Ücretleri Taleplerine Uyarı

'Öğrencinin tam olarak alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime müteallik olmayan veya ilerde çıkacağı tahmin edilen bir harcama için peşinen ücret toplama mahiyetinde olan 'genel gider', 'diğer ücretler' adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı, Kanun ve Yönetmelik'le getirilen sınırlamaları aşmaya dönük uygulamalar olduğu açıktır.'