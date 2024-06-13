Ozan Güven'e Haksızlık Yapıldığını Düşünen Yazar Mine Kırıkkanat'a Tepki Yağdı
Ozan Güven'e Haksızlık Yapıldığını Düşünen Yazar Mine Kırıkkanat'a Tepki Yağdı
Ünlü oyuncu Ozan Güven 2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla 13 yılla yargılanıyordu. Uzun süreli sessizliğin ardından yeni projelerde çalışmaya başlayan Güven hakkında yazar Mine Kırıkkanat'tan bir paylaşım geldi. Kırıkkanat'ın oyuncuya destek olarak yorumlanan paylaşımına tepki yağdı.
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Ozan Güven eski sevgilisini darbettiği için 13 yılla yargılanıyor. Henüz bir karar çıkmadı ama Güven yeni projelerde izleyicinin önüne çıkmaya başladı.
Yazar Mine Kırıkkanat'tan da Ozan Güven hakkında bir paylaşım geldi.
Ünlü oyuncuya haksızlık yapıldığını, hayatının kaydırıldığını öne sürdü.
Paylaşıma pek çok kişiden tepki geldi.
Henüz cezasının onanmadığını belirtenler oldu.
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Profilindeki çerçeveyle çelişkili bir tweet olduğu da en çok gösterilen tepkilerden biriydi.
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