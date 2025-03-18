Özalp Tozan Kimdir? GAÜ Kurucu Ortaklarından Olan Özalp Tozan Neden Gündemde?

Son günlerde verdiği ifadeler nedeniyle GAÜ kurucu ortaklarından Özalp Tozan, kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri haline geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasına dair yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Tozan, yaptığı açıklamalarla sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırdı. Sürecin seyrini etkileyebilecek ifadeler veren Tozan’ın kim olduğu ve neler söylediği ise merak konusu. Peki, Özalp Tozan kimdir, neden gündemde? Ekrem İmamoğlu’yla nasıl bir bağlantısı var?

İşte detaylar…