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Özalp Tozan Kimdir? GAÜ Kurucu Ortaklarından Olan Özalp Tozan Neden Gündemde?

Özalp Tozan Kimdir? GAÜ Kurucu Ortaklarından Olan Özalp Tozan Neden Gündemde?

Ekrem İmamoğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 19:38

Son günlerde verdiği ifadeler nedeniyle GAÜ kurucu ortaklarından Özalp Tozan, kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri haline geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasına dair yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Tozan, yaptığı açıklamalarla sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırdı. Sürecin seyrini etkileyebilecek ifadeler veren Tozan’ın kim olduğu ve neler söylediği ise merak konusu. Peki, Özalp Tozan kimdir, neden gündemde? Ekrem İmamoğlu’yla nasıl bir bağlantısı var?

İşte detaylar…

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Özalp Tozan Kimdir?

Özalp Tozan Kimdir?

Özalp Tozan, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) kurucu ortağı ve eski yöneticilerindendir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) mühendislik eğitimi aldı. Eğitim hayatının ardından akademik alanda önemli adımlar atarak 1985 yılında GAÜ’nün kuruluşunda rol oynadı. Üniversite, başlangıçta ABD merkezli Southeastern Üniversitesi'nin Kıbrıs kampüsü olarak faaliyet gösterdi.

1993 yılında Girne Amerikan Üniversitesi bağımsız bir yapıya kavuşmuş ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındı. Özalp Tozan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yükseköğretim alanında önemli bir isim olarak biliniyor.

Özalp Tozan Neden Gündemde, Ekrem İmamoğlu ile Ne Bağlantısı Var?

Özalp Tozan Neden Gündemde, Ekrem İmamoğlu ile Ne Bağlantısı Var?

Son günlerde Özalp Tozan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gündeme geldi. 'Şüpheli' sıfatıyla ifade veren Tozan, Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) 1986-1992 yılları arasında Türkiye’de denkliğinin bulunmadığını söyledi. O dönemde mezun olan öğrencilere verilen diplomaların Amerika Birleşik Devletleri üzerinden geldiğini belirten Tozan, Ekrem İmamoğlu’nu şahsen tanımadığını da vurguladı. Ayrıca İmamoğlu ya da herhangi bir kişiye özel bir ayrıcalık tanınmadığını ifade etti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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