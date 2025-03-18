Özalp Tozan Kimdir? GAÜ Kurucu Ortaklarından Olan Özalp Tozan Neden Gündemde?
Özalp Tozan Kimdir? GAÜ Kurucu Ortaklarından Olan Özalp Tozan Neden Gündemde?
Son günlerde verdiği ifadeler nedeniyle GAÜ kurucu ortaklarından Özalp Tozan, kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri haline geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasına dair yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Tozan, yaptığı açıklamalarla sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırdı. Sürecin seyrini etkileyebilecek ifadeler veren Tozan’ın kim olduğu ve neler söylediği ise merak konusu. Peki, Özalp Tozan kimdir, neden gündemde? Ekrem İmamoğlu’yla nasıl bir bağlantısı var?
İşte detaylar…
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Özalp Tozan Kimdir?
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Özalp Tozan Neden Gündemde, Ekrem İmamoğlu ile Ne Bağlantısı Var?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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