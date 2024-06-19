Oyunlardan Aldığınız Zevki Katlama Garantili, IMDB Puanı En Yüksek Oyun Uyarlaması Filmler
Oyunlardan Aldığınız Zevki Katlama Garantili, IMDB Puanı En Yüksek Oyun Uyarlaması Filmler
Hollywood gözünü oyunlara dikeli çok oluyor ancak hepsinin aynı kalitede olduğunu söylemek zor. Uzuuun bir bayram tatiline kapıyı açmışken her bir gününü bir başka filmle şenlendirebileceğiniz, IMDB puanları en yüksek filmleri derledik.
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1. Warcraft - IMDB: 6.7
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2. Resident Evil - IMDB: 6.5
3. Prince of Persia: Time of Sands- IMDB: 6.5
4. Pokémon: Dedektif Pikachu - IMDB: 6.5
5. Silent Hill - IMDB: 6.5
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6. Sonic the Hedgehog - IMDB: 6.5
7. Need for Speed - IMDB: 6.4
8. Tomb Raider - IMDB: 6.3
9. Uncharted - IMDB: 6.3
10. Hitman - IMDB: 6.2
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