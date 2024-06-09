Oynarken Zevkten Dört Köşe Olmalarına Yol Açan Favori Oyunlarını Paylaşan 15 Kişi
Oynarken Zevkten Dört Köşe Olmalarına Yol Açan Favori Oyunlarını Paylaşan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazı oyunlar vardır ki oynarken onların içinde kendimizi saatlerce kaybedebiliriz, kimisine ise aksine beş dakikadan fazla dayanamayız. Bugün insanlar tarafından en çok beğenilen 15 oyunu inceleyeceğiz!
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1. ''Oyun oynamaya Atari 2600' de başlamış biri olarak Age of Empires II: Conquerors Expansion diyorum.''
2. ''Portal 2. Oyunu dört kez oynadım. Beşinci kez oynayacağıma dair şüphem de yok.''
3. ''Eğer başıma bir şey gelmeyecekse favori oyunumun Sims 3 olduğunu söylemek istiyorum.''
4. ''The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Oyun resmen görsel bir şölen. Oynamaya başlamadım mı en az 3 saat harcıyorum.''
5. ''Bu oyunu kendi kuşağım dışında bir başkasının bildiğini daha duymadım. Road Rush.''
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6. ''Morrowind benim ilk ve favori RPG oyunumdu. Dünyasında kaybolmamı sağlayan tek oyundu.''
7. ''Shadow of The Colossus. Açıkçası açıklaması biraz zor ama hikayeyle muhteşem bir şekilde özdeşen bu melankolik dünyada oynamak çok keyifli.''
8. ''Elbette kişiden kişiye değişir ama benim için Diablo 2 gelmiş geçmiş en iyi oyun.''
9. ''Hitman çünkü resmen kendimi oyunun içinde yaşıyormuşum gibi hissettiriyor.''
10. ''Civilization. Son bir hamle desen de oyun devam ediyor. Asla son bir hamle ile kalmıyor.''
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11. ''Stardew Valley. Stresli bir günün ardından hemen gidip oynuyorum. Beni çok rahatlatıyor.''
12. ''Bioshock. Kaç saat oynadığımı söyleseydim muhtemelen deli olduğumu düşünürdünüz. O yüzden söylemiyorum.''
13. ''İlk başladığım günden beri favori oyunum Minecraft. Ama arkadaşlarıma bile söyleyemiyorum.''
14. Beni The Last of Us az kadar etkileyebilen çok az oyun oldu. Oynayış tarzı ve aksiyondan çok karakterlerin arasındaki ilişkiye ve verdiği duygular bu oyunu favorim yaptı.''
15. ''Outer Wilds ile tanışana kadar 15 yıl boyunca favori oyunum Metroid Prime'dı. Ama Outer Wilds'ın yanında bir hiç kalıyor.''
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