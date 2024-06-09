Bu Delilik Bizi Ürküttü: Tek Amacın Muza Tıklamak Olduğu Oyun Steam'de Rekora Koşuyor
Bu Delilik Bizi Ürküttü: Tek Amacın Muza Tıklamak Olduğu Oyun Steam'de Rekora Koşuyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekranda gördüğünüz bu hiçbir numarası olmayan muz dün 165 binden fazla kişiyi kendine esir etti.
Oyundaki amacımız tıklamak. Evet, sadece tıklamak.
Oyuncuların oyun hakkında hissettikleri ise ufuk açan cinsten.
Hayatın anlamını çözen dahi var!
Ekranda bir muza saatlerce bakınca insan aydınlanıyor olmalı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şu muzu şuraya bırakıp bir deneyelim bakalım. İsterseniz tıklamakta da özgürsünüz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın