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Bu Delilik Bizi Ürküttü: Tek Amacın Muza Tıklamak Olduğu Oyun Steam'de Rekora Koşuyor

Bu Delilik Bizi Ürküttü: Tek Amacın Muza Tıklamak Olduğu Oyun Steam'de Rekora Koşuyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 13:07

Tek amacı ve mekaniği ekrandaki sanal bir muza tık tık tıklamak olan Banana adlı oyun Steam'de her şeyi sorgulamamıza neden olan bir oyuncu sayısına ulaşarak enteresan bir başarıya imza attı.

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Ekranda gördüğünüz bu hiçbir numarası olmayan muz dün 165 binden fazla kişiyi kendine esir etti.

Ekranda gördüğünüz bu hiçbir numarası olmayan muz dün 165 binden fazla kişiyi kendine esir etti.

Steam'deki 'Banana' adlı oynaması tamamen ücretsiz oyun dün kendi rekorunu kırarak 165 binden fazla oyuncuya erişti. Bunda enteresan bir şey yok elbette ancak enteresan olan şey oyunun bizzat kendisi.

Oyundaki amacımız tıklamak. Evet, sadece tıklamak.

Klasik idle oyunları gibi tıkladıkça bir şeyler elde edeceğinizi sanıyorsanız da yanılıyorsunuz. 'Amacımız tıklamak' derken şaka yapmıyorduk zira oyunda yapabileceğiniz tek şey ekranın tam ortasında duran muza tıklamak. İnsan gerçekten hayret ediyor...

Oyuncuların oyun hakkında hissettikleri ise ufuk açan cinsten.

Oyuncuların oyun hakkında hissettikleri ise ufuk açan cinsten.

Seksten daha iyi.

Hayatın anlamını çözen dahi var!

Hayatın anlamını çözen dahi var!

Ekranda bir muza saatlerce bakınca insan aydınlanıyor olmalı.

Ekranda bir muza saatlerce bakınca insan aydınlanıyor olmalı.
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Şu muzu şuraya bırakıp bir deneyelim bakalım. İsterseniz tıklamakta da özgürsünüz!

Şu muzu şuraya bırakıp bir deneyelim bakalım. İsterseniz tıklamakta da özgürsünüz!

Peki siz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara!

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