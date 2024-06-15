Oyuncu Yusuf Atala Çetenin Pazarlama Yüzüymüş: Devre Mülk Operasyonunda 11 Kişi Tutuklandı
Oyuncu Yusuf Atala Çetenin Pazarlama Yüzüymüş: Devre Mülk Operasyonunda 11 Kişi Tutuklandı
Aralarında oyuncu Yusuf Atala’nın olduğu dolandırıcılık çetesine geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti. “Bedava tatil” vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran çetenin 11 üyesi tutuklandı. Oyuncu Yusuf Atala’nın, çetenin pazarlama yüzü olduğu ve şirketin başında olduğu iddia edildi.
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Yaprak Dökümü dizisindeki Ahmet rolüyle akıllara kazanan Yusuf Atala, geçtiğimiz günlerde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınmıştı.
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5 ilde yapılan ve toplam 29 kişinin yakalandığı operasyonda şüpheliler hakim karşısına çıktı.
Aralarında oyuncu Yusuf Atala’nın olduğu 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin mağdurları internet, telefon, SMS gibi yollarla "bedava tatil kazandınız" diyerek Termal ilçesindeki bir otelde ağırladıkları belirlendi. Ücretsiz tatil için gittikleri otelde toplantılara zorunlu olarak katılan mağdurlara burada devre mülk hissesi satıldığı tespit edildi. Satışların yapıldığı salonda sahte alıcı ailelerin yerleştirildiği ve mağdurlara da satış için psikolojik baskı yapıldığı ileri sürüldü. Satış masalarında ise mağdurların yaşam, görüş ve giyim tarzlarına uygun personeller belirlenerek ikna edildiği ileri sürüldü.
Tutuklanan oyuncu Yusuf Atala’nın, çetenin reklam yüzü olduğu ve pazarlama şirketinin başındaki isim olduğu öğrenildi.
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peki çiftlik bank'ın reklam yüzü niye tutuklanmadı? iktidarın propaganda aracı olan diriliş ertuğrul'da oynadığı için mi yoksa?
siz bunu bırakın da halihazırda instagramda ve youtube da onlarca reklamı oynayan tpao adıyla dolandırıcılık yapan çeteyi tutuklayın
7 8 sene önce ben de böyle bir toplantıya gitmiştim, ksksksks :D o zaman tatil çekilişi gibi birşey vardı 3 günlük tatil kazandınız ayağına çağırmışlardı. to... Devamını Gör
pantolonu indirmeden donunuzu alır bunlar, o kadar iyi organizeler :D