Oyuncu Yusuf Atala Çetenin Pazarlama Yüzüymüş: Devre Mülk Operasyonunda 11 Kişi Tutuklandı

Aralarında oyuncu Yusuf Atala’nın olduğu dolandırıcılık çetesine geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti. “Bedava tatil” vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran çetenin 11 üyesi tutuklandı. Oyuncu Yusuf Atala’nın, çetenin pazarlama yüzü olduğu ve şirketin başında olduğu iddia edildi.