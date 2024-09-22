Oyun Dünyasının En Garip İşlerinden Birisi Olan Concord'un Geliştirme Maliyeti Dudak Uçuklattı!
Oyun Dünyasının En Garip İşlerinden Birisi Olan Concord'un Geliştirme Maliyeti Dudak Uçuklattı!
Sony tarafından piyasaya sürülen ancak oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Concord'un geliştirme maliyetini duyanlar şok oluyor!
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Aniden satıştan kaldırıldı.
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Tam 8 sene geliştirilmiş!
Oyunun maliyeti tam 400 milyon dolar tutmuş!
Şimdi size bazı örnekler verelim;
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