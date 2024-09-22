Oyun Dünyasının En Garip İşlerinden Birisi Olan Concord'un Geliştirme Maliyeti Dudak Uçuklattı!

Evet yanlış duymadınız. Tam 8 sene boyunca geliştirilen ve sadece 2 hafta piyasada kalabilen servis oyunu Concord'un geliştirme maliyeti tam tamına 400 milyon dolar tutmuş. Video oyun tarihinin en büyük başarısızlık örneklerinden birisi oldu diyebiliriz.