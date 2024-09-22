Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Oyun Dünyasının En Garip İşlerinden Birisi Olan Concord'un Geliştirme Maliyeti Dudak Uçuklattı!

Oyun Dünyasının En Garip İşlerinden Birisi Olan Concord'un Geliştirme Maliyeti Dudak Uçuklattı!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 12:22

Sony tarafından piyasaya sürülen ancak oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Concord'un geliştirme maliyetini duyanlar şok oluyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aniden satıştan kaldırıldı.

Aniden satıştan kaldırıldı.

23 Ağustos günü piyasaya sürülen ancak sadece 2 hafta dayanabilen Concord, tamamen satıştan kaldırılmıştı. Oyunu satın alanlara para iadesi yapılmıştı ve sunucuları da kapanmıştı hatırlarsanız.

Tam 8 sene geliştirilmiş!

Tam 8 sene geliştirilmiş!

Oyun geliştiricileriyle yapılan röportajlarda bazı ilginç bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Örneğin oyunun geliştirildiği süre. Tam 8 sene boyunca geliştirildiği söylenen Concord'un maliyeti ise dudak uçuklatıyor.

Oyunun maliyeti tam 400 milyon dolar tutmuş!

Oyunun maliyeti tam 400 milyon dolar tutmuş!

Evet yanlış duymadınız. Tam 8 sene boyunca geliştirilen ve sadece 2 hafta piyasada kalabilen servis oyunu Concord'un geliştirme maliyeti tam tamına 400 milyon dolar tutmuş. Video oyun tarihinin en büyük başarısızlık örneklerinden birisi oldu diyebiliriz.

Şimdi size bazı örnekler verelim;

Şimdi size bazı örnekler verelim;

İşte oyun dünyasında belirli bir yer edinmiş diğer oyunların geliştirme maliyetleri;

  • Cyberpunk 2077 - 170 milyon dolar

  • Grand Theft Auto V - 138 milyon dolar

  • Red Dead Redemption 2 - 170 milyon dolar

  • Shadow of the Tomb Raider - 135 milyon dolar

  • Battlefield 4 - 100 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın