Oy Kullanacaklar Dikkat: Dolandırıcıların Seçmen Kaydı Yöntemi
Oy Kullanacaklar Dikkat: Dolandırıcıların Seçmen Kaydı Yöntemi
Türkiye’de vatandaşların ceplerindeki paraya göz diken dolandırıcılar, her gün yeni yöntemler üretiyor. Dolandırıcıların son yöntemi ise seçmen kaydı dolandırıcılığı oldu. Uzmanlar, SMS ile gönderlen ‘seçmen kaydınız değişti’ mesajına karşı uyarıda bulundu.
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Dolandırıcılar, Yüksek Seçim Kurulu’nun sayfasını bire bir kopyalayarak vatandaşları tuzağına düşürmeye çalışıyor.
Sabah Gazetesi’nden Metin Can’ın haberine göre; “seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' mesajı atarak, link üzerinden seçim kaydı sorgulaması yapılması isteniyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlardan adres ve telefon gibi iletişim bilgilerini girmeleri halinde dolandırıcıların tuzağına düşüyor.
Uzmanlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin listelerinin ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğine dikkat çekerek, "Şüpheli bir link geldiğinde bunu kendi bilgisayarınızdan açmayın" uyarısında bulunuyor.
Uzmanlar, şüpheli bir linkin açılması durumunda olabileceklerle ilgili olarak, "Sizden bilgi istenmese de o linki tıkladığınız zaman sizin bilgisayarınıza bir virüs gönderiliyor. Ya sizin bilgisayarınız zombi olarak bir grup içerisinde internet saldırılarının bir elemanı haline geliyor. Ya da sizin bilgisayar üzerinden bastığınız her tuşun kaydı alınıyor. Klavye hareketlerini izlemeye alan dolandırıcılar tüm bilgilerinizi yönetmeye başlıyor" ifadelerini kullanıyor.
Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nın internet sitesinden, e-devletten, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebiliyor. Bunun dışındakilere itibar edilmemesi gerekiyor.
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