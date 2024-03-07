Oy Kullanacaklar Dikkat: Dolandırıcıların Seçmen Kaydı Yöntemi

Sabah Gazetesi’nden Metin Can’ın haberine göre; “seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' mesajı atarak, link üzerinden seçim kaydı sorgulaması yapılması isteniyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlardan adres ve telefon gibi iletişim bilgilerini girmeleri halinde dolandırıcıların tuzağına düşüyor.