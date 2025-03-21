Otoriterlik 101: Göz Önünde Olmasına Rağmen Göremediklerimiz Neler?

Bir yasa değişir, kimse ses etmez. Bir gazeteci hapse atılır, insanlar “Zaten fazla konuşuyordu” der. Bir gün en temel haklarından biri elinden alınır ve sen bunu fark bile etmezsin. Çünkü artık korku, günlük yaşamın bir parçası olmuştur.
Bütün bunlar olurken Doremus Jessup, gerçeği görebilen az sayıdaki insandan biridir. Artık Windrip’in bir diktatöre dönüştüğünü biliyor. Ama bu noktada bilmek yetmiyor, harekete geçmek gerekiyor. O ve birkaç kişi, yeraltında rejime karşı mücadele etmeye çalışıyor. Ama her otoriter rejim, önce gerçeği söyleyenleri susturur. Jessup yakalanıyor, işkence görüyor, ailesiyle bağı koparılıyor.
Ama işte asıl mesele burada: Bütün diktatörlüklerin ortak bir yanlışı vardır. İnsanların hafızasını yok etmeye çalışırlar. Oysa bazı şeyler unutulmaz.
Lewis’in bu romanı sadece bir kurgu değil, bir uyarı. Diktatörlüklerin nasıl yükseldiğini, halkın kendi sonunu nasıl elleriyle hazırladığını, tarihin defalarca aynı hatayı nasıl tekrar ettiğini anlatan bir reçete.
Çünkü baskıcı sistemler bir gecede inşa edilmez. Önce basın susturulur. Sonra insanlar korkutulur. Sonra özgürlük adına yapılan her şey “güvenlik” bahanesiyle yavaş yavaş yok edilir. Ve insanlar buna inanır.
Bugün geriye dönüp baktığında fark edersin ki, faşizm sadece bir diktatörün elinde yükselmez. Halkın sessiz kalışı, alkış tutuşu, görmezden gelişi en büyük desteğidir. Bir sabah uyanıp özgürlüğünü kaybetmezsin. Önce onu parça parça verir, sonra çok geç olduğunu fark edersin.
Sinclair Lewis, Mümkünatı Yok’u 1935’te yazdı ama adeta geleceği gördü. Çünkü tarih ders çıkarmayanları hiç ihtimal vermediği yerden vurur, İnsanların hep “Bizde olmaz” dedikleri olur.
İşte en korkutucu olan şey de bu:
Mümkünatı yok dediğin yerde olma ihtimali en yüksektir!
Türkçe Baskısı
Sinclair Lewis’in orijinal adı “It Can’t Happen Here” olan eseri, Türkçede “Mümkünatı Yok” başlığıyla yayımlanmıştır. Bu çeviri, 2023 yılında İthaki Yayınları tarafından okuyucularla buluşturulmuştur.
Kitabın Detayları:
• Başlık: Mümkünatı Yok
• Yazar: Sinclair Lewis
• Yayınevi: İthaki Yayınları
• Yayın Tarihi: 2023
• Sayfa Sayısı: 444
• Dil: Türkçe
Bu baskı, kitabın orijinal içeriğini Türkçe okuyucularına sunarak, Sinclair Lewis’in faşizmin demokratik toplumlarda nasıl yükselebileceğine dair uyarısını aktarmaktadır.
(Görsel: Kitapyurdu)
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