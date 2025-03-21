Otoriterlik 101: Göz Önünde Olmasına Rağmen Göremediklerimiz Neler?

Tarih defalarca gösterdi ki, bir milletin başına ne gelirse, önce “Bizde olmaz” demekle başlar. Sinclair Lewis de tam olarak bu inkâr mekanizmasına bir ayna tutmak için yazdı Mümkünatı Yok’u. Çünkü en büyük felaketler, halkın gözleri önünde, alkışlar eşliğinde sahneye çıkar.

Romanın baş kahramanı, küçük bir kasabada yaşayan, liberal ve sorgulayan bir gazeteci olan Doremus Jessup. Eleştirel düşünebilen, özgürlüğün kıymetini bilen biri. Ama o bile, başta her şeyin bu kadar ileri gidebileceğini düşünmüyor. Halkın büyük kısmı gibi o da “Bu adam biraz tehlikeli ama işler bu kadar da çığırından çıkmaz” diyerek, olup biteni izliyor.

Oysa işler tam da böyle çığırından çıkar.

Amerika o dönemde büyük bir ekonomik kriz içinde. İşsizlik tavan yapmış, belirsizlik hâkim. Halk bir kurtarıcı arıyor. Ve işte tam o anda Senatör Berzelius “Buzz” Windrip sahneye çıkıyor.

Windrip’in elinde silah yok. Ama ondan daha etkili bir şey var: Güçlü bir söylem.

Halkın duymak istediği her şeyi söylüyor. “Amerika’yı tekrar güçlü yapacağım.” diyor. “Fakirlere para dağıtacağım.” Diyor ama kimse bunu nasıl yapacağını sormuyor! “Basın yalan söylüyor, elitler bizi kandırıyor.” diyor. Şovmenliği güçlü, sözleri keskin, her eleştiriyi hainlikle suçlayarak susturuyor. Halk, onun peşinden gidiyor. İnsanlar sorgulamıyor, çünkü sorgulamak yorucu bir iştir. İnanmak ise kolaydır ayrıca ceplerin de biraz dolması gerek el mecbur yani…

Sonra bir şey oluyor, seçimleri kazanıyor.

İşte en tehlikeli an burada başlıyor. Çünkü bütün büyük felaketler, önce bir zafer gibi görünür. Windrip’in iktidarı, yavaş ama kesin adımlarla ilerliyor. Her şey “daha iyi bir Amerika” vaadiyle başlıyor ama çok geçmeden ülke bambaşka bir yere evriliyor. Önce basın susturuluyor. Muhalifler birer birer kayboluyor. Hükümeti eleştirenler “vatan haini” ilan ediliyor. Halkın yarısı, diğer yarısını düşman olarak görmeye başlıyor.

Nihayetinde insanlar alışıyor. İşte en büyük felaket de burada başlıyor.