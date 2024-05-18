Otelde İnanılmaz Şiddet: Şarkıcı Puffy Diddy’nin Sevgilisini Dövdüğü Görüntüler Ortaya Çıktı
Otelde İnanılmaz Şiddet: Şarkıcı Puffy Diddy’nin Sevgilisini Dövdüğü Görüntüler Ortaya Çıktı
Puffy Diddy adıyla bilinen şarkıcı Sean John Combs, son zamanlarda taciz iddialarıyla gündemde. Öyle ki, Puffy Diddy’nin intihar eden pedofili milyarder Epstein ile de bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Ünlü şarkıcının, uzun süre birlikte olduğu ve kendisine dava açan eski sevgilisi Cassie'ye uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı.
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Ünlü şarkıcı Puffy Diddy’nin, son yıllarda adı sık sık kriminal olaylarla anılıyor.
Uzun yıllardır Puffy Diddy ile sevgili olan Cassie, ünlü şarkıcı hakkında taciz ve şiddet davası açmış ve taraflar olay mahkemeye yansımadan kendi aralarında anlaşma sağlamıştı.
CNN, Puffy Diddy’nin bir otelde sevgilisi Cassie’ye uyguladığı şiddetin görüntülerini yayınladı.
Diddy görüntülerde, üzeri çıplak olarak asansöre binmeye çalışan Cassie'yi yakalıyor ve yere fırlatıyor. Daha sonra genç kadın yerde hareketsiz yatarken onu tekmeliyor ve daha sonra çantasını alıyor.
İşte Puffy Diddy’nin sevgilisine uyguladığı şiddettin korkunç görüntüleri 👇
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