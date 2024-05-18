Otelde İnanılmaz Şiddet: Şarkıcı Puffy Diddy’nin Sevgilisini Dövdüğü Görüntüler Ortaya Çıktı

Puffy Diddy adıyla bilinen şarkıcı Sean John Combs, son zamanlarda taciz iddialarıyla gündemde. Öyle ki, Puffy Diddy’nin intihar eden pedofili milyarder Epstein ile de bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Ünlü şarkıcının, uzun süre birlikte olduğu ve kendisine dava açan eski sevgilisi Cassie'ye uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı.