'Otel Transilvanya' Filmi Hakkında Daha Önce Duymadığınız Birbirinden İlginç Detaylar
'Otel Transilvanya' Filmi Hakkında Daha Önce Duymadığınız Birbirinden İlginç Detaylar
Genndy Tartakovsky tarafından yönetilen 'Otel Transilvanya', Dracula'nın sahibi olduğu ve diğer canavarların huzur içinde kalabileceği gizli bir oteli konu alır. Dracula, burada vampir kızı Mavis ve diğer ünlü canavarlarla birlikte yaşamaktadır. Kızının güvenliği için insanlardan uzak bir yaşam sürmeye çalışan Dracula, bir insanın otele sızmasıyla zor bir duruma düşer. 2012 yılında vizyona giren filmin seslendirme kadrosunda Adam Sandler (Dracula), Selena Gomez (Mavis), Andy Samberg (Johnny), Kevin James, Steve Buscemi, ve Fran Drescher gibi ünlü isimler yer alır. Bu içerikte 'Otel Transilvanya' hakkında daha önce duymadığınız ilginç detayları sizler için derledik. Keyifli okumalar dileriz.
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1. Filmin başında Dracula otelin 1898'den beri faaliyette olduğundan bahseder. Ayrıca Mavis'in annesinin yaklaşık 1895'te öldürüldüğü gösterilir. Bram Stoker'ın Drakula'sı 1896'da yazılmıştır ve 1897'de yayınlanmıştır. Yani bu film aslında orijinal Stoker romanının kronolojisini takip etmiştir.
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2. Filmde kasabanın Romanya'daki Sighisoara olarak bilinen gerçek bir kasabaya dayandığı belirtiliyor. Sighisoara, gerçek Kont Drakula olan Vlad'ın doğum yeri olarak da bilinir.
3. Mavis'in odasının duvarındaki süslemeler arasında gerçek hayattaki seslendirme sanatçısı Selena Gomez'e tıpatıp benzeyen bir poster var.
4. Jonathan'ı seslendiren Andy Samberg, "Jonathan benim lise yıllarımdaki halime benziyor. O sıkıntı karşısında süper pozitif, belki de olmaması gerektiğinde bile" demiştir.
5. Griffin adını H.G. Wells'in "Görünmez Adam" kitabındaki baş karakterden almıştır.
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6. Filmde Mavis'i seslendirmek için önce Miley Cyrus seçilmişti ama o zamanki erkek arkadaşı Liam Hemsworth'a doğum günü için penis şeklinde bir pasta aldıktan ve onu yalarken fotoğraflandıktan sonra kovuldu. Stüdyo yetkilileri onun bu aile filminde olmasını istemedi.
7. Drakula'nın arabası Romanya plakasına sahip: TM10XHC
8. Drakula'nın otelinde çok katı bir "insan yok" kuralı var. Ama yine de teknik olarak iki insan sık sık oradadır. Quasimodo her ne kadar insanları pişirmeyi sevse de kambur bir insandır. Ayrıca Görünmez Adam da tamamen insandır. Görünmez olmak onun türünü değiştirmez.
9. Otel Transilvanya Genndy Tartakovsky'nin ilk uzun metrajlı yönetmenlik filmidir.
10. Johnny'nin bulunduğu uçaktaki herkes koyu renkli giysiler giyiyordur. Sadece Johnny parlak renkli kıyafetler içerisindedir.
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11. Filmin tasarımcılarına göre otel, dokuz yüz ellisi gerçek misafir odası olmak üzere bin iki yüz elli odaya sahiptir.
12. Frank'in sol ayak başparmağı yanlış takılmıştır.
13. Adam Sandler, "Drakula tıpkı herhangi bir baba gibidir. Aşırı koruyucu, kontrolcü, manipülatif ve biraz deli. Bu da kızının incinmesi korkusundan geliyor" demiştir.
14. Hotel Transylvania, dünya çapında beş kazıklı lüks bir tesis ve her türden canavar için dünyanın en güvenli tatil yeri olarak bilinir.
15. Transilvanya, Romanya'nın orta bölgesinde yer alır ve Bram Stoker'ın Drakula'sı nedeniyle vampir efsanesiyle ilişkilendirilir.
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