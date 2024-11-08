'Otel Transilvanya' Filmi Hakkında Daha Önce Duymadığınız Birbirinden İlginç Detaylar

Genndy Tartakovsky tarafından yönetilen 'Otel Transilvanya', Dracula'nın sahibi olduğu ve diğer canavarların huzur içinde kalabileceği gizli bir oteli konu alır. Dracula, burada vampir kızı Mavis ve diğer ünlü canavarlarla birlikte yaşamaktadır. Kızının güvenliği için insanlardan uzak bir yaşam sürmeye çalışan Dracula, bir insanın otele sızmasıyla zor bir duruma düşer. 2012 yılında vizyona giren filmin seslendirme kadrosunda Adam Sandler (Dracula), Selena Gomez (Mavis), Andy Samberg (Johnny), Kevin James, Steve Buscemi, ve Fran Drescher gibi ünlü isimler yer alır. Bu içerikte 'Otel Transilvanya' hakkında daha önce duymadığınız ilginç detayları sizler için derledik. Keyifli okumalar dileriz.